Bất ngờ nhà phố 100m² mặt đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài chốt deal 34 tỷ trên sóng livestream

Diễn viên Thu Quỳnh (giữa) lần đầu tiên là khách mời đặc biệt trong livestream NobleGo của Sunshine Group

Nhà phố 100m² được đặt giá 34 tỷ đồng, rẻ hơn thị trường khoảng 5,6 tỷ đồng

Tối 21/10, gần 400.000 người cùng theo dõi phiên đặt giá kịch tích căn Grand Shophouse cao 5 tầng, diện tích đất 100m², diện tích sàn xây dựng 367m² của Noble Palace Tay Thang Long trên sóng livestream NobleGo của Sunshine Group. Vượt qua nhiều đối thủ cạnh tranh, căn nhà phố đặc biệt này đã về tay khách hàng tên Tài với mức đặt giá lên tới 34 tỷ đồng, nhưng đáng chú ý là vẫn thấp hơn khoảng 5,6 tỷ đồng so với giá thị trường.

Theo đại diện Sunshine Group, dòng nhà phố 100m² này đặc biệt khan hiếm tại Noble Palace Tay Thang Long, chỉ chiếm khoảng 13% tổng quỹ căn cả dự án. Trong đó căn đặt giá càng hiếm hoi hơn vì sở hữu vị trí đắc địa ngay trên trục đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài có mặt cắt rộng 40m, đồng thời đối diện bệnh viện nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Sunshine Hospital - một vị trí đắt giá để an cư và kinh doanh.

Sở hữu lợi thế diện tích rộng, mặt tiền lớn tại vị trí đắc địa, những căn nhà phố 100m² trở thành lựa chọn lý tưởng cho thương mại cao cấp như nhà hàng, chuỗi F&B, showroom, boutique.... Bên cạnh giá trị thương mại, thiết kế công năng linh hoạt còn mang lại sự riêng tư tuyệt đối cho gia chủ với không gian sinh hoạt tách biệt tại ba tầng trên, có thể sử dụng làm nơi ở hoặc khai thác cho thuê homestay, boutique, tạo dòng tiền thụ động ổn định mỗi tháng.

Trong phiên livestream, minigame Noble Lucky Watch đã mang đến hai phần quà giá trị: 100 triệu đồng trong thẻ KienlongBank Visa Elite đã thuộc về anh Vinh, đồng thời chị Trâm may mắn nhận được 30 triệu đồng cũng qua thẻ KienlongBank Visa Elite

"Rất khó tin khi nhà phố hơn triệu USD được chốt deal ngay trên livestream"

Không chỉ gây ấn tượng bởi cú "chốt deal" 34 tỷ đồng ngay trên sóng livestream, phiên NobleGo tối 21/10 của Sunshine Group còn thu hút sự chú ý khi đón chào sự góp mặt của diễn viên Thu Quỳnh – gương mặt quen thuộc của phim Việt giờ vàng. Thu Quỳnh cho biết cô từng tò mò khi nghe nói đến mô hình livestream đặt giá mua nhà trực tuyến, và khi trở thành khách mời đặc biệt thì cảm xúc là "vừa bất ngờ, vừa thuyết phục". "Rất khó tin khi một căn nhà phố triệu USD được chốt deal ngay trên sóng livestream nhưng với một dự án sở hữu những "giá trị thực" như Noble Palace Tay Thang Long, điều này hoàn toàn khả thi", Thu Quỳnh cho hay.

Dự án có vị trí đặc biệt khi kết nối gần cùng lúc với 5 trục đường huyết mạch trong bán kính 1km bao gồm: Tây Thăng Long, Quốc lộ 32, vành đai 3.5, vành đai 4 cùng trục xuyên tâm dự án là đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, khiến quãng đường đến Tây Hồ Tây chỉ trong 15 phút.

Cùng với cầu Thượng Cát dự kiến hoàn thành vào năm 2027, khu vực toạ lạc Noble Palace Tay Thang Long sẽ trở thành điểm giao thương chiến lược, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa nội đô và các tỉnh lân cận.

Bên cạnh vị trí, Noble Palace Tay Thang Long còn được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ mô hình "đô thị all-in-one", tích hợp đầy đủ tiện ích từ trường học quốc tế, bệnh viện nghỉ dưỡng 5 sao, hai đại công viên gần 200 ha gần kề, quảng trường lễ hội, tổ hợp bể bơi bốn mùa và clubhouse… Tất cả cùng tạo nên một không gian sống mà theo Thu Quỳnh "cư dân có thể tận hưởng mỗi ngày như một kỳ nghỉ".

Bệnh viện quốc tế Sunshine Hospital tại Noble Palace Tay Thang Long được khởi công vào tháng 3/2025

Ở góc nhìn của một người yêu thích công nghệ, Thu Quỳnh đặc biệt ấn tượng với cách Sunshine Group tiên phong ứng dụng AI và dữ liệu lớn để vận hành dự án và hỗ trợ thương mại, với các công nghệ như robot phục vụ, xe điện tự hành, drone vận chuyển, và các nền tảng thương mại số như MyShop, NobleMall, giúp cư dân kết nối, giao dịch, tối ưu hiệu quả kinh doanh buôn bán chỉ bằng vài thao tác.

Hiện gần 2.500 căn nhà phố với pháp lý sở hữu lâu dài hiện đang đồng loạt triển khai theo tiêu chuẩn kiến trúc châu Âu và dự kiến bắt đầu bàn giao từ quý 4/2025, mang đến lợi thế "hiện hữu" đặc biệt quan trọng với những khách hàng đang muốn sở hữu tài sản sớm để đưa vào ở hoặc khai thác kinh doanh ngay. "Với kinh nghiệm tìm hiểu BĐS của mình thì đây là một trong những dự án hiếm hoi trên thị trường hội tụ đủ các yếu tố vị trí, tiện ích và giá trị thực tế, phù hợp cả gia đình lẫn nhà đầu tư", nữ diễn viên cho hay.

Livestream đặc biệt tối 24/10: tri ân khách hàng và đối tác quyền mua 02 căn hộ studio Sunshine Legend City với giá 48 triệu/m2

Trong phiên livestream tối ngày 24/10, NobleLive mang đến những thông tin hấp dẫn về dự án Sunshine Legend City, đồng thời tri ân hàng nghìn khách hàng và đối tác đã đồng hành cùng Sunshine Group trong suốt thời gian qua.

Theo đó, khách hàng hoàn thiện thủ tục ký Hợp đồng bảo đảm cho tòa Legend 1 trong thời gian từ 04/10/2025 đến 13/10/2025, cùng các đối tác phân phối có khách hàng hoàn thiện khớp booking trong giai đoạn này, sẽ được nhận quyền tham gia quay số trúng thưởng quyền mua 02 căn studio tòa Legend 1 với mức giá 48 triệu/m2 - một lời tri ân ý nghĩa dành cho những khách hàng tiên phong của dự án.

Livestream NobleGo của Sunshine Group được phát định kỳ hàng tuần, trực tiếp trên ứng dụng NOBLEX APP được phát triển bởi Tập đoàn công nghệ Unicloud (thuộc Tập đoàn Sunshine), kênh On InfoTV phát sóng trên VTVcab; tiếp sóng trên các trang Fanpage của Noble Group, Thanh Niên, VTVTimes, Cafef, VnExpress, Hanoi News, Theanh28 Entertainment. Tải và cài đặt Noble App tại đây Hướng dẫn tham gia đặt giá trên NobleGo Fanpage: https://www.facebook.com/NobleGroupOfficial Website: https://noblego.noble.vn/



