Bất ngờ thịt loài cá mập cực kỳ nguy hiểm xuất hiện trên kệ siêu thị

Theo The Guardian, một nghiên cứu mới được công bố do Đại học Bắc Carolina tại Chapel Hill, Mỹ thực hiện đã kiểm tra 29 mẫu thịt cá mập mua tại siêu thị, chợ cá và các nhà bán lẻ trực tuyến ở Mỹ.

Phân tích DNA cho thấy có đến 93% sản phẩm bị dán nhãn sai hoặc ghi tên quá mơ hồ, khiến người mua không thể biết chính xác mình đang tiêu thụ loài cá nào. Trong số đó, chỉ có duy nhất một sản phẩm được xác định dán nhãn đúng.

Savannah Ryburn - nhà sinh thái biển đứng đầu nhóm nghiên cứu - chia sẻ với tờ The Guardian: “Mục tiêu của chúng tôi là xác định danh tính thực sự của những sản phẩm được bán dưới tên gọi ‘cá mập’ ở Mỹ. Kết quả đã vượt quá dự đoán khi phần lớn mẫu đều không minh bạch về nguồn gốc”.

Kết quả phân tích DNA phát hiện thịt cá mập từ 11 loài khác nhau, trong đó có cá mập đầu búa lớn và cá mập đầu búa hình sò - cả hai đều được Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp. Thế nhưng, những loài này vẫn xuất hiện trên kệ siêu thị Mỹ với giá chỉ 2,99 USD/pound (khoảng 6,59 USD/kg), phản ánh thực trạng nghiêm trọng của việc khai thác và tiêu thụ cá mập.

Nghiên cứu được tiến hành trên kiểm tra 29 mẫu thịt cá mập mua tại siêu thị, chợ cá và các nhà bán lẻ trực tuyến ở Mỹ. Ảnh: Đại học Bắc Carolina.

Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí khoa học Frontiers in Marine Science, cũng chỉ ra rằng, 27 trong 29 mẫu sản phẩm chỉ được ghi tên chung chung là “cá mập” hoặc “cá mập mako”. Trong các mẫu nghiên cứu chỉ có một số ít sản phẩm có gắn nhãn theo loài, thậm chí có trường hợp bị xác định nhầm. Điều này đồng nghĩa, người tiêu dùng không chỉ thiếu thông tin mà còn có nguy cơ bị đánh lừa khi mua hàng.

Ryburn nhấn mạnh: “Nhãn mác sai lệch khiến người tiêu dùng không thể biết họ đang đưa gì vào cơ thể. Ví dụ, hai loài trong nghiên cứu của chúng tôi - cá mập đầu búa và cá mập đầu búa lớn - được dán nhãn chung là ‘cá mập’, trong khi các cơ quan y tế khuyến cáo không nên tiêu thụ do chúng chứa mức chất ô nhiễm cực cao.”

Nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe là một điểm nhấn quan trọng trong nghiên cứu. Cá mập thường tích lũy lượng thủy ngân cao trong cơ thể qua chuỗi thức ăn, khiến thịt của chúng tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng, đặc biệt với trẻ em và phụ nữ mang thai.

“Thịt cá mập chứa hàm lượng thủy ngân cao, minh chứng cho tác động của việc dán nhãn sai đối với sức khỏe con người”, Ryburn nói.

Cá mập đầu búa và cá mập đầu búa lớn được các cơ quan y tế khuyến cáo không nên tiêu thụ do chúng chứa mức chất ô nhiễm cực cao. Ảnh: Đại học Bắc Carolina.

Bên cạnh khía cạnh sức khỏe, nghiên cứu còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về bảo tồn. Các chuyên gia cho biết số lượng cá mập ngoài đại dương đã giảm hơn 70% kể từ năm 1970. Nhu cầu tiêu thụ thịt cá mập và các sản phẩm từ cá mập chính là một trong những nguyên nhân chính gây ra sự sụt giảm này. Ngoài việc bị đánh bắt để lấy vây, nhiều loài cá mập còn bị khai thác để chế biến thành thức ăn cho thú cưng, phân bón hoặc thậm chí nguyên liệu trong mỹ phẩm.

Việc thịt cá mập vẫn được bán phổ biến tại Mỹ - một trong những thị trường lớn - cho thấy khoảng trống lớn trong công tác giám sát và quản lý chuỗi cung ứng hải sản. Các nhà khoa học cảnh báo rằng nếu tình trạng này không được kiểm soát, những loài cá mập có nguy cơ tuyệt chủng sẽ nhanh chóng biến mất khỏi đại dương.

Nghiên cứu của Đại học Bắc Carolina một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc minh bạch nguồn gốc thủy sản. Theo các chuyên gia, chỉ khi có hệ thống dán nhãn rõ ràng và chính xác, người tiêu dùng mới có thể đưa ra quyết định mua sắm có trách nhiệm, đồng thời góp phần bảo vệ những loài sinh vật biển đang bị đe dọa.