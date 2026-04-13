Bất ngờ về loại rau 350.000 đồng/kg vẫn được người ở TP.HCM xem là “rẻ”

Theo Ngọc Ánh | 13-04-2026 - 09:05 AM | Thị trường

Rau sâm biển, hay rocket baby trồng trên đất cát miền Trung, có hàm lượng dược tính cao, tiềm năng thay thế hàng nhập khẩu

Tại điểm cung ứng nông sản sạch, an toàn trên địa bàn phường Cầu Kiệu (TPHCM) vừa ra mắt cuối tuần trên đường Phan Xích Long do Hội Nông dân TPHCM và phường Cầu Kiệu tổ chức, những hộp rau sâm biển hay rocket baby thu hút người tiêu dùng bởi sản phẩm mới lạ, với giá bán lên đến 350.000 đồng/kg.

Thay thế rau nhập khẩu

Một số người từng biết loại rau này lại nhận thấy mức giá trên là “rẻ” nên “chốt đơn” vài hộp dùng dần.

Anh Lý Tịnh, đại diện Phước Thành Farm, cho biết rau được trồng tại trang trại ven biển Phan Thiết (Lâm Đồng) và Bến Hải (Quảng Trị).

Rau sâm đất hay rocket baby thu hút người mua

Rau sâm biển có xuất xứ từ Việt Nam, thường mọc lác đác dưới tán dương và bóng râm mát ven biển của vùng duyên hải miền Trung. Ở nước ngoài, có loại rau tương tự với tên gọi rocket baby nhưng hàm lượng saponin thấp hơn.

Ông Lâm Ngọc Tuấn, Giám đốc HTX Nông nghiệp Tuấn Ngọc - TPHCM, thông tin gần đây thị trường nổi lên phân khúc rau giá trị cao như rocket baby nhờ dược tính giúp tăng sức đề kháng. Một số trang trại nhập hạt giống từ nước ngoài để thay thế nguồn hàng nhập khẩu có giá rất cao. Ví dụ, rocket baby nhập khẩu có nơi bán tới gần 800.000 đồng/kg.

Rau sâm biển: Lọai rau trồng trên cát giá 350 . 000 Đồng / kg vẫn được xem là rẻ - Ảnh 3.

Cận cảnh rau sâm đất có giá cao hơn thịt bò

Thị trường có lớn?

Trong khi đó, chủ một hệ thống chuyên cung cấp thực phẩm cao cấp cho biết người nước ngoài ở Việt Nam ngày càng nhiều, kéo theo nhu cầu về các loại rau ngoại sử dụng trong món Âu. Những loại rau này được trồng với số lượng ít, phục vụ thị trường ngách nên giá bán thường trên 200.000 đồng/kg.

Rau sâm biển: Lọai rau trồng trên cát giá 350 . 000 Đồng / kg vẫn được xem là rẻ - Ảnh 4.

Nhiều người lần đầu thấy rau sâm biển

Ông Nguyễn Thái Bình, đồng sáng lập Mapdy.vn và Học viện Concepts (VCS), cho biết năm 2025 Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế, mức cao kỷ lục; riêng quý I/2026 đạt 6,76 triệu lượt, tăng 12,4% so với cùng kỳ, trong đó hơn 82% đi bằng đường hàng không.

Rau sâm biển: Lọai rau trồng trên cát giá 350 . 000 Đồng / kg vẫn được xem là rẻ - Ảnh 5.

Nhiều loại rau cho món Âu.

Khi lượng khách quốc tế tăng, nhu cầu với các món Âu như salad, pizza topping hay món ăn “fresh – light – healthy” (tươi mới, thanh nhẹ, tốt cho sức khỏe) cũng tăng tương ứng. Các loại rau ngoại như rocket, kale… đã xuất hiện trên menu của nhiều thương hiệu lớn và trở thành nhóm nguyên liệu có vị trí trong vận hành nhà hàng hiện đại, không còn chỉ để trưng bày.

Tuy thị trường đã hình thành, phân khúc này chưa phổ biến mà vẫn là thị trường ngách, hướng đến nhóm cao cấp. Do đó, các trang trại trong nước muốn trồng để thay thế hàng nhập cần chọn lọc và chú ý hợp đồng đầu ra, tránh mở rộng ồ ạt.

“Vấn đề bây giờ không còn là ‘trồng được hay không’, mà là có làm được nguồn cung ổn định, đồng đều, truy xuất được và phù hợp tiêu chuẩn bếp chuyên nghiệp hay không?” – ông Bình đặt vấn đề.

Theo Ngọc Ánh

Người Lao Động

