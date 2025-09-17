Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bất ngờ với body siêu nóng bỏng của "nàng dâu tập đoàn nghìn tỷ", ai nhìn cũng khen vừa xinh vừa sang

17-09-2025 - 14:10 PM | Lifestyle

Dù đã là mẹ hai con, Phanh Lee vẫn giữ vững phong độ với vóc dáng gợi cảm, làn da căng mịn và thần thái sang chảnh.

Trong loạt ảnh mới trên biển, Phanh Lee khiến công chúng phải trầm trồ khi khoe vóc dáng nuột nà, đường cong nóng bỏng trong những thiết kế bikini sang trọng. Cô chọn gam màu kinh điển trắng – đen, kết hợp áo choàng mỏng họa tiết hoa và phụ kiện như mũ cói, túi Chanel hay vòng cổ ngọc trai, tạo nên hình ảnh vừa gợi cảm vừa thanh lịch.

Bất ngờ với body siêu nóng bỏng của "nàng dâu tập đoàn nghìn tỷ", ai nhìn cũng khen vừa xinh vừa sang- Ảnh 1.
Bất ngờ với body siêu nóng bỏng của "nàng dâu tập đoàn nghìn tỷ", ai nhìn cũng khen vừa xinh vừa sang- Ảnh 2.

Không chỉ là thời trang đi biển, từng khung hình còn toát lên khí chất “nàng dâu hào môn” chuẩn mực: Sang trọng, tinh tế và đầy tự tin.

Sau khi kết hôn cùng doanh nhân giàu có và sinh hai thiên thần nhỏ, Phanh Lee vẫn duy trì được thân hình săn chắc, làn da căng mịn và phong thái trẻ trung. Dù bận rộn với thiên chức làm mẹ, nữ diễn viên vẫn chăm chút cho bản thân, duy trì lối sống lành mạnh để vừa tận hưởng vai trò của một người vợ, người mẹ, vừa không đánh mất chính mình. Đó cũng là lý do cô luôn nằm trong danh sách những mỹ nhân Việt giữ dáng chuẩn nhất sau sinh.

Bất ngờ với body siêu nóng bỏng của "nàng dâu tập đoàn nghìn tỷ", ai nhìn cũng khen vừa xinh vừa sang- Ảnh 3.
Bất ngờ với body siêu nóng bỏng của "nàng dâu tập đoàn nghìn tỷ", ai nhìn cũng khen vừa xinh vừa sang- Ảnh 4.
Bất ngờ với body siêu nóng bỏng của "nàng dâu tập đoàn nghìn tỷ", ai nhìn cũng khen vừa xinh vừa sang- Ảnh 5.
Bất ngờ với body siêu nóng bỏng của "nàng dâu tập đoàn nghìn tỷ", ai nhìn cũng khen vừa xinh vừa sang- Ảnh 6.

Khác với nhiều người đẹp showbiz chọn cách phô trương sự giàu sang, Phanh Lee trung thành với hình ảnh kín đáo và tinh tế. Thay vì khoe mẽ, cô để hình ảnh lên tiếng: mỗi lần xuất hiện là một lần gây chú ý nhờ gu thẩm mỹ chỉn chu, phong cách thời trang thanh lịch, chuẩn phu nhân doanh nhân. Chính sự lựa chọn này giúp cô giữ được sức hút bền bỉ trong lòng khán giả, đồng thời trở thành hình mẫu phụ nữ hiện đại – biết cân bằng giữa gia đình, sự nghiệp và phong cách cá nhân.

Bất ngờ với body siêu nóng bỏng của "nàng dâu tập đoàn nghìn tỷ", ai nhìn cũng khen vừa xinh vừa sang- Ảnh 7.

Bất ngờ với body siêu nóng bỏng của "nàng dâu tập đoàn nghìn tỷ", ai nhìn cũng khen vừa xinh vừa sang- Ảnh 8.

Từ một “ngọc nữ màn ảnh” bước vào hôn nhân với gia tộc giàu có, Phanh Lee giờ đây được nhắc đến nhiều hơn như một trong những “nàng dâu hào môn” sang trọng bậc nhất showbiz Việt.

Hình ảnh mới nhất trên biển không chỉ phô diễn vóc dáng nóng bỏng của bà mẹ hai con, mà còn khẳng định sức hút khó cưỡng của người phụ nữ vừa hạnh phúc, vừa độc lập, vừa quyến rũ.

3 người đẹp bỏ Vbiz để làm dâu hào môn: Nhà chồng gia thế cực khủng, người cuối cùng hot đến mức khó tin!

Theo Cam Tuyền

Thanh niên Việt

