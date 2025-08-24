"Dâu hào môn" Đỗ Mỹ Linh lâu ngày mới tái xuất showbiz, khí chất ngút ngàn, Chủ tịch Hà Nội FC ủng hộ hết mình

Sau thời gian tập trung vun vén cho gia đình nhỏ và năng nổ với hoạt động kinh doanh ở tập đoàn nhà chồng, "dâu hào môn" Đỗ Mỹ Linh mới đây đã có màn tái xuất showbiz gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện cùng hội chị em hoa hậu đình đám.

Nàng hậu lựa chọn thiết kế trắng tinh khôi với điểm nhấn là phần tay áo voan bay bổng, tạo cảm giác vừa thanh thoát vừa kiêu sa. Chất liệu mềm mại ôm trọn vóc dáng thanh mảnh, tôn lên vẻ đẹp trong trẻo nhưng không kém phần quyền lực của nàng "dâu hào môn" sinh năm 1996. Kiểu tóc dài uốn nhẹ, kết hợp lớp trang điểm tông hồng nhẹ nhàng càng làm nổi bật làn da căng mướt, đường nét thanh tú và thần thái sang trọng đúng chuẩn "hoa hậu quốc dân" một thời.

Đặc biệt, phụ kiện đồng hồ cao cấp trên tay Mỹ Linh cũng khiến hình ảnh thêm phần tinh tế, khẳng định phong cách quý phái của một nàng dâu nhà hào môn. Trong khoảnh khắc sải bước và tạo dáng trước ống kính, Đỗ Mỹ Linh toát lên thần thái ngút ngàn, chuẩn minh chứng cho câu nói "gái có chồng ngày càng mặn mà, khí chất lên hương".

Không chỉ được hội chị em hoa hậu khen ngợi hết lời, sự xuất hiện của Đỗ Mỹ Linh ở sự kiện showbiz còn nhận được sự chú ý đặc biệt từ người bạn đời - doanh nhân Đỗ Vinh Quang, Chủ tịch CLB Hà Nội FC. Trên mạng xã hội, vị thiếu gia thứ hai nhà bầu Hiển nhanh chóng thả tim lia lịa dưới loạt ảnh của vợ, thể hiện sự ủng hộ và tự hào dành cho nàng hậu. Hành động nhỏ nhưng ngọt ngào này khiến nhiều fan thích thú, không ngừng xuýt xoa vì độ tình cảm của cặp đôi.

Từ ngày kết hôn, Đỗ Mỹ Linh ít tham gia các hoạt động nghệ thuật hơn trước, chủ yếu lui về hậu trường để chăm sóc gia đình và hỗ trợ chồng. Cô cũng tham gia vào hoạt động kinh doanh của gia đình bầu Hiển, được giao nhiều vị trí quan trọng như Phó Chủ tịch một công ty con thuộc tập đoàn, hay Đại sứ thương hiệu cho mảng kinh doanh sân golf... Tuy nhiên, mỗi lần tái xuất showbiz, người đẹp đều khiến công chúng phải trầm trồ trước nhan sắc ngày càng thăng hạng cùng khí chất chuẩn dâu hào môn.

Lần trở lại này không chỉ đánh dấu màn "comeback" showbiz sau thời gian dài kín tiếng, mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Đỗ Mỹ Linh trong lòng khán giả - một nàng hậu vừa xinh đẹp, sang trọng, vừa có đời sống hôn nhân viên mãn bên chồng thiếu gia quyền lực.