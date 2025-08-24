Sao nữ Vbiz vượt qua bệnh ung thư, sống hạnh phúc bên chồng đạo diễn ngàn tỷ

Hari Won sinh năm 1985, là nghệ sĩ mang dòng máu Hàn – Việt. Cô lần đầu được khán giả chú ý khi tham gia chương trình Cuộc đua kỳ thú 2013, từ đó bắt đầu hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ và diễn viên.

Trong sự nghiệp ca hát, Hari Won từng ra mắt nhiều ca khúc được yêu thích như Hương đêm bay xa, Là cả bầu trời, Anh hiểu không, Anh cứ đi đi, Yêu không hối hận, Như anh đã mong chờ ... Song song đó, cô cũng tham gia đóng phim điện ảnh, ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Chàng trai năm ấy, 49 ngày, Bệnh viện ma, Cua lại vợ bầu...

Hari Won luôn mang tới hình ảnh tích cực.

Gắn liền với hình ảnh vui vẻ và tràn đầy năng lượng, ít ai biết rằng Hari Won từng trải qua một giai đoạn vô cùng nhạy cảm trong cuộc đời. Ngay khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp và tràn đầy hy vọng về tương lai, cô phát hiện những dấu hiệu bất thường về sức khỏe và được bác sĩ yêu cầu thực hiện nhiều xét nghiệm chuyên sâu. Nữ ca sĩ đã phải trải qua nhiều lần sinh thiết, theo dõi sát sao và sống trong những ngày tháng nặng nề với nỗi ám ảnh: “Liệu mình có mắc ung thư hay không?”

Hari Won từng có thời gian phải chống chọi với bệnh ung thư.

Là người của công chúng, Hari Won cố gắng giữ hình ảnh mạnh mẽ trước khán giả, nhưng trong sâu thẳm, đó lại là quãng thời gian đầy lo âu và cô đơn. Kết quả cuối cùng cho thấy cô mắc ung thư cổ tử cung – một khoảnh khắc mà nữ ca sĩ không bao giờ quên, với cảm giác sợ hãi, bất lực và hoang mang trước hàng loạt thông tin về HPV.

Hari Won đã 2 lần trải qua phẫu thuật cắt bỏ phần tử cung có tế bào ung thư. Dù đã trải qua nhiều năm phẫu thuật nhưng đến hiện tại sức khoẻ Hari Won vẫn chưa ổn định. Nữ ca sĩ cho biết bệnh này vẫn có nguy cơ tái phát, ảnh hưởng trực tiếp đến việc mang thai.

Hari Won đã 2 lần trải qua phẫu thuật cắt bỏ phần tử cung có tế bào ung thư.

Bà xã Trấn Thành từng trải lòng: " Tôi bị ung thư tử cung, phải mổ 2 lần. Tôi tưởng bây giờ hết rồi, vì cũng đã 5 năm thì mình nghĩ nó cũng ổn rồi. Nhưng mới đây, tôi đi khám lại thì mới biết vẫn còn viêm. Tôi đã phải cắt rất nhiều. Căn bệnh này không có cách nào điều trị được, miễn là tôi phải khỏe, miễn dịch tốt thì mới tự tiêu diệt tế bào ung thư. Nếu sức khỏe tệ đi, bệnh sẽ tái diễn. Vấn đề là cổ tử cung của tôi bây giờ bị ngắn quá. Nếu lần này bị lại, có thể tôi sẽ bị... vô sinh ".

Trấn Thành và Hari Won nên duyên sau lần hợp tác trong bộ phim Bệnh viện ma. Khi công khai chuyện tình cảm, cả hai từng đối mặt với không ít ý kiến trái chiều từ dư luận. Tuy nhiên, vượt qua mọi sóng gió, cặp đôi đã tổ chức hôn lễ vào tháng 12/2016 trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

Trấn Thành - Hari Won có hôn nhân hạnh phúc sau 9 năm chung sống.

Sau 9 năm chung sống, Trấn Thành và Hari Won vẫn thường xuyên thể hiện tình cảm ngọt ngào dành cho nhau. Vào những dịp đặc biệt hay ngày kỷ niệm, họ không quên trao nhau lời chúc ý nghĩa, những món quà nhỏ nhưng chan chứa tình yêu. Hari Won là hậu phương vững chắc giúp Trấn Thành trở thành "đạo diễn ngàn tỷ" với loạt phim chiếu rạp gây bão mỗi dịp Tết đến xuân về như "Bố già", "Nhà bà Nữ", "Mai", "Bộ tứ báo thủ"...

Đôi khi, cả hai vướng nghi vấn rạn nứt, song Hari Won và Trấn Thành đều khẳng định tổ ấm vẫn hạnh phúc, thậm chí “chưa từng gây lộn một câu”. Trước tin đồn về hợp đồng hôn nhân, Trấn Thành cũng nhiều lần nhấn mạnh đó hoàn toàn là thông tin vô căn cứ.

Trấn Thành nhiều lần lên tiếng bảo vệ vợ trước dư luận.

Trong một lần xuất hiện ở sự kiện, đích thân Trấn Thành đã nhắc đến việc vợ bị bệnh ung thư: "Vợ tôi, mẹ vợ tôi đều là người từng trải qua ung thư nên tôi rất lo lắng cho sức khỏe của gia đình, người nhà mình. Tôi mong muốn mọi người phải yêu thương bản thân, yêu thương người nhà mình hơn, chăm sóc cho sức khỏe của bản thân lẫn gia đình họ".

Nhiều lần đối diện bình luận tiêu cực về chuyện con cái, Trấn Thành luôn lên tiếng bảo vệ Hari Won. Anh khẳng định hạnh phúc vợ chồng không chỉ gói gọn ở việc có con: “Lấy vợ xong hạnh phúc, dù chưa có con vẫn là hạnh phúc. Chúng tôi còn nhiều ước mơ, hoài bão để thực hiện, đơn giản là chưa muốn có em bé.”

Nam MC cũng từng chia sẻ, lý do chưa sinh con là vì cả hai chưa sẵn sàng cho trách nhiệm nuôi dạy: “Không phải vì không thể mà là chưa muốn. Khi có con, tôi muốn dành trọn sự yêu thương, bảo bọc cho con thay vì để mọi thứ xảy ra một cách vội vã.”