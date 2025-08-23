Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh và loạt nghệ sĩ Việt xin được tham gia diễu hành dịp 2/9

Những ngày qua, người dân cả nước đồng lòng hướng về Hà Nội để theo dõi những hoạt động liên qua đến Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025). Trong các khối tham gia diễu binh, diễu hành thì Khối văn hoá - thể theo có sự góp mặt của các nghệ sĩ Việt. Trong ngày luyện tập tại sân Mỹ Đình hay hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình, các nghệ sĩ đều xuất hiện rất chỉn chu, trang nghiêm. Thanh Sơn, Thu Quỳnh, Salim, Khánh Vy... cho biết được tham gia hàng ngũ diễu hành là một niềm tự hào vô cùng lớn của họ.

Ngày 22/8, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp báo về chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Tại đây, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn tiết lộ thông tin khiến nhiều khán giả bất ngờ là hàng loạt nghệ sĩ đình đám của Vbiz đã chủ động nhắn tin, đăng ký tham gia diễu binh, diễu hành.

Trong đó, NSND Xuân Bắc nhắc đến tinh thần xung phong, quyết tâm được tham gia diễu hành của rapper Đen Vâu. Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho hay: "Chúng tôi nhận được rất nhiều đề xuất. Anh chị em nghệ sĩ mong muốn đóng góp phần sức nhỏ bé của mình vào sự kiện trọng đại của đất nước. Nghệ sĩ miền Nam và miền Trung chủ động đặt vé máy bay bay ra Hà Nội để tham gia diễu binh, diễu hành. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhận được rất nhiều tin nhắn xin được tham gia. Đen Vâu cũng nhắn tin cho tôi xin được tham gia diễu binh, diễu hành từ sớm".

Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết Đen Vâu đã nhắn tin từ sớm để mong được tham gia diễu hành

Đen Vâu thường xuyên có những hoạt động hướng đến việc tri ân, bày tỏ lòng biết ơn với thế hệ đi trước, đã hy sinh vì hoà bình

Đáng nói, không chỉ Đen Vâu mà Hoàng Thuỳ Linh cùng dàn nghệ sĩ như Tăng Duy Tân, MONO, Tuấn Cry, Trương Quỳnh Anh, Lâm Vỹ Dạ, NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh, NSƯT Đỗ Kỷ, Hồng Diễm, MC Khánh Vy… cũng xung phong được tham gia diễu hành. NSND Xuân Bắc cho biết các nghệ sĩ tập luyện rất hăng say vì hoạt động chung của đất nước.

NSND Xuân Bắc nói thêm: "Tất cả các nghệ sĩ, những người hoạt động nghệ thuật tham gia đều một lòng muốn đóng góp sức nhỏ bé của mình cho lễ diễu binh, diễu hành. Trong quá trình tập luyện có những khó khăn nhất định, nhưng những người tham gia đều tinh thần hừng hực khí thế. Mọi người đều tập luyện trên tinh thần vượt nắng thắng mưa, ngã khụyu mới chịu thua, tinh thần hừng hực khí thế, muốn đóng góp sức mình cho ngày lễ lớn của dân tộc".

"Cô Mị" Hoàng Thuỳ Linh cũng mong được xuất hiện diễu hành trong sự kiện trọng đại của đất nước

Em trai Sơn Tùng cũng xung phong được diễu hành dịp 2/9 tại Hà Nội

Thứ trưởng thường trực Nguyễn Hải Bình cho biết NSND Xuân Bắc không tham gia trong hàng ngũ diễu binh vì phải quản lý: "Trong số nhiều đơn của các nghệ sĩ đăng ký tham gia diễu binh, diễu hành chúng tôi buộc phải loại đơn của anh Xuân Bắc vì anh còn làm công tác quản lý".

NSND Xuân Bắc thường xuyên có mặt trong các tài tập luyện, hợp luyện cùng dàn nghệ sĩ

Sự góp mặt tự nguyện của loạt nghệ sĩ đình đám cho thấy tinh thần yêu nước và trách nhiệm xã hội mạnh mẽ của giới giải trí Việt. Không chỉ đơn thuần là biểu diễn trên sân khấu, họ còn sẵn sàng gác lại lịch trình cá nhân để tham gia diễu hành - một hoạt động mang tính lịch sử và trang nghiêm. Điều này cũng góp phần lan toả tinh thần tự hào dân tộc đến khán giả, đặc biệt là cộng đồng người hâm mộ hùng hậu phía sau mỗi nghệ sĩ. Khi nghệ sĩ đồng lòng, người hâm mộ cũng nhiệt tình hưởng ứng, tạo nên "làn sóng" cổ vũ sôi nổi, tiếp thêm sức mạnh cho không khí đại lễ năm nay.

"Fandom yêu nước" này vững mạnh quá!

Theo kế hoạch, Lễ diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) vào sáng 2/9. Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ tiếp tục tỏa ra 7 hướng, đi qua nhiều tuyến phố trung tâm của Thủ đô. Với quy mô lớn và sự tham gia của nhiều lực lượng, chương trình hứa hẹn sẽ trở thành dấu mốc đặc biệt trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, khơi gợi niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và tình yêu nước trong lòng mỗi người dân Việt Nam.



