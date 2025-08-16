Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cuộc sống kín tiếng của Hoàng Thuỳ Linh ở tuổi 37

16-08-2025 - 00:31 AM | Lifestyle

Ở tuổi 37, Hoàng Thùy Linh chọn giữ đời tư kín đáo, ít chia sẻ về cuộc sống trên mạng xã hội.

Mạng xã hội mới đây xôn xao trước loạt hình ảnh được cho là Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu cùng xuất hiện tại biệt thự của nữ ca sĩ ở Tam Đảo. Điều đáng chú ý, cả hai không chỉ trò chuyện thân thiết mà còn bồng bế hai bé song sinh, càng làm dấy lên tin đồn về mối quan hệ đặc biệt.

Cuộc sống kín tiếng của Hoàng Thuỳ Linh ở tuổi 37- Ảnh 1.

Mạng xã hội xôn xao hình ảnh Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu bị bắt gặp tại biệt thự ở Tam Đảo của nữ ca sĩ.

Sự việc càng được chú ý hơn khi mấy ngày trước đó, Hoàng Thùy Linh bất ngờ thừa nhận cô là thành viên trong cộng đồng người hâm mộ của Đen Vâu. Đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ công khai bày tỏ sự ái mộ dành cho nam rapper trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, Hoàng Thùy Linh ít xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật, nhưng mỗi lần trở lại đều gây “bão” mạng. Mới đây, màn song ca của cô và Đen Vâu nhận về hàng loạt bình luận tích cực. Ở tuổi 37, giọng ca See Tình vẫn giữ lối sống kín tiếng, nhất là về đời tư.

Hai năm qua, mối quan hệ giữa Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu liên tục thu hút sự quan tâm. Mỗi khi nữ ca sĩ ra mắt dự án mới hay tổ chức hòa nhạc, giọng ca Đưa nhau đi trốn đều có mặt ủng hộ. Cặp đôi vướng tin đồn đã tổ chức lễ ăn hỏi và có con, song cả hai chưa từng xác nhận hay phủ nhận.

Cuộc sống kín tiếng của Hoàng Thuỳ Linh ở tuổi 37- Ảnh 2.

Mới đây, màn song ca của cô và Đen Vâu nhận về hàng loạt bình luận tích cực.

Trong buổi giao lưu báo chí tại Hà Nội tháng 3 vừa qua, khi được hỏi về chuyện tình cảm, Hoàng Thùy Linh nói: “Tôi đang hạnh phúc. Chi tiết thì xin phép được trả lời vào dịp khác” . Câu trả lời lấp lửng càng khiến người hâm mộ tò mò.

Hoàng Thùy Linh chia sẻ, như mọi phụ nữ, cô cũng mong một gia đình hạnh phúc và những đứa con đáng yêu. “Trước khi học làm mẹ, làm vợ, tôi phải học làm người, hoàn thiện bản thân”, cô nói. Trải qua nhiều thăng trầm, nữ ca sĩ nói bản thân không hoàn hảo nhưng luôn biết ơn sự ủng hộ của bạn bè, gia đình và khán giả - nguồn sức mạnh giúp cô vượt qua khó khăn.

Cô ví mình như “chú bướm thoát xác”, sẵn sàng tận hưởng cuộc sống, lao động và yêu những gì đang có. “Tôi dám đối diện và chuyển hóa nỗi sợ thành năng lượng tích cực ”, Hoàng Thùy Linh chia sẻ.

Mối quan hệ của Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu thu hút sự chú ý của công chúng, đặc biệt sau khi cả hai hợp tác trong nhiều sản phẩm âm nhạc thành công.

Cuộc sống kín tiếng của Hoàng Thuỳ Linh ở tuổi 37- Ảnh 3.

Nói về chuyện tình cảm, Hoàng Thuỳ Linh từng cho biết cô đang hạnh phúc.

Lần song ca Miền đất hứa tại concert của nữ ca sĩ ở TP.HCM vào tháng 9/2023, Hoàng Thùy Linh gọi Đen Vâu là “người bạn, người anh” trân trọng. Cả hai trao nhau ánh mắt và nụ cười tình tứ trên sân khấu, khiến khán giả càng thêm “đẩy thuyền”.

Trước đó, Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu vướng nghi vấn hẹn hò từ tháng 1/2023. Thậm chí, cặp đôi còn vướng tin đồn bí mật làm đám hỏi và sinh con.

Về những đồn đoán về chuyện tình cảm, Đen Vâu từng lên tiếng khẳng định muốn tập trung cho âm nhạc và hứa hẹn sẽ chia sẻ "những chuyện vui" khi đã suy nghĩ thấu đáo.

Cuộc sống kín tiếng của Hoàng Thuỳ Linh ở tuổi 37- Ảnh 4.

Hoàng Thuỳ Linh vướng nghi vấn hẹn hò, thậm chí làm đám hỏi với Đen Vâu.

Anh luôn tâm niệm rằng, trên sân khấu là nghệ sĩ, nhưng khi bước xuống, anh chỉ là người bình thường. Theo nam rapper, khán giả có yêu có quý mới quan tâm đến mình. Vì thế, anh luôn nhắc nhở bản thân phải làm những điều tích cực để khán giả nhận được niềm vui và năng lượng tốt đẹp.

Hoàng Thuỳ Linh cũng khéo léo né tránh câu hỏi về tin đồn, bày tỏ mong muốn bảo vệ những người đồng đội, khán giả và âm nhạc của mình khỏi những "điều người ta đang thêu dệt".

Đầu tháng 4/2024, Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu tiếp tục trở thành tâm điểm khi bị bắt gặp tại sân bay. Theo đó, cả hai được nhìn thấy đã cùng về nhà riêng tại Hà Nội và TP.HCM. Không những vậy, khoảnh khắc tại sân bay của Hoàng Thùy Linh để lộ nhiều dấu hiệu cho thấy cô đang có em bé. Thời điểm đó, nữ ca sĩ giữ im lặng, không lên tiếng về nghi vấn mang bầu.

Hoàng Thuỳ Linh: "Ai cũng hy vọng được làm mẹ và tôi cũng thế, tôi rất yêu trẻ con"

Theo Lê Chi/VTC News

