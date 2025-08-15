Thai kỳ kín tiếng của Hoàng Thuỳ Linh: Luôn được Đen Vâu đưa đi khám, hé lộ thời điểm "vượt cạn" cặp song sinh

Không còn là tin đồn, loạt ảnh Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu xuất hiện bên nhau cùng 2 em bé đã thực sự chứng minh họ đã cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ. Thông tin về mái ấm của cặp đôi đã làm "bùng nổ" mạng xã hội, khiến nhiều người rần rần chúc phúc. Ngay lập tức, những hình ảnh hiếm liên quan đến thai kì bí mật của Hoàng Thuỳ Linh cũng được nhiều người quan tâm, tìm kiếm.

Bắt gặp Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu lộ diện bên 2 nhóc tỳ song sinh

Hoàng Thuỳ Linh giản dị nhưng rạng ngời hạnh phúc khi làm mẹ

Đen Vâu ra dáng bố bỉm khi bế nhóc tỳ đi tắm nắng trong căn biệt thự nhà vợ ở Tam Đảo

Thai kỳ kín tiếng và thời điểm sinh con của Hoàng Thuỳ Linh

Tin đồn Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu hẹn hò xuất hiện từ năm 2022, được cho là đã tổ chức lễ hỏi vào đầu năm 2023. Trong Vietnamese Concert hồi tháng 9/2023, Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu gây bão mạng xã hội vì công khai có những hành động "đánh dấu chủ quyền" trước hàng nghìn khán giả. Cuối tháng 11/2023, Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu lần nữa tái xuất trong MV Miền đất hứa - ca khúc được cho là ẩn ý về tình yêu của cả hai đã được trình diễn trong Vietnamese Concert.

Thời điểm Hoàng Thuỳ Linh mang bầu được dự đoán là sau tháng 9/2023, bởi lẽ trong Vietnamese Concert cô biểu diễn rất năng lượng, sung sức. Vào tháng 1/2024, nữ ca sĩ xuất hiện trong một sự kiện với vẻ ngoài tròn trịa, tăng cân thấy rõ và hạn chế thực hiện những động tác vũ đạo mạnh.

Hoàng Thuỳ Linh tròn trịa tại sự kiện hồi đầu năm 2024, sau đó cô lui về ở ẩn

Đến tháng 3/2024, Hoàng Thuỳ Linh bị bắt gặp tại sân bay, sau khi di chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM cùng Đen Vâu. Theo quy định Hàng không, phụ nữ mang thai dưới 32 tuần được chấp nhận vận chuyển như những hành khách thông thường; phụ nữ mang thai từ tuần 32 đến tuần 36 cần có giấy xác nhận tình trạng sức khỏe trước chuyến bay; phụ nữ mang thai trên 36 tuần hoặc phụ nữ dự kiến sinh trong vòng 7 ngày hoặc phụ nữ sau sinh trong 7 ngày các hãng đều từ chối vận chuyển. Như vậy, Hoàng Thuỳ Linh có thể mang bầu vào tháng 10/2023, lúc đi từ Hà Nội vào TP.HCM là đã bước qua tháng thứ 6 thai kỳ.

Tóm dính Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu cùng về nhà riêng, Linh lộ rõ bụng bầu

Hoàng Thuỳ Linh bị bắt gặp có dấu hiệu bầu bí vào tháng 3/2024

Đến tầm từ tháng 6-7/2024, Hoàng Thuỳ Linh ít cập nhật mạng xã hội, cô chỉ có động thái gửi lời cảm ơn khi được chúc mừng sinh nhật. Trong thời điểm này, những người bạn thân thiết đến bệnh viện thăm hỏi khi Đông Nhi sinh con nhưng Hoàng Thuỳ Linh vắng mặt. Theo nguồn tin thân cận của chúng tôi, đây cũng chính là thời điểm Hoàng Thuỳ Linh chính thức chào đón thiên thần nhỏ. Đến nay, dù các bé đã được hơn 1 tuổi nhưng những hình ảnh trong ngày nữ ca sĩ "vượt cạn" vẫn chưa từng bị lộ ra ngoài.

Đến tháng 10/2024, Hoàng Thuỳ Linh lần đầu lộ diện để giới thiệu về Vietnamese concert the album. Khi đó, cô diện đồ rộng nhưng vẻ ngoài đã có sự thay đổi rõ, trông rạng rỡ hơn so với lúc trước khi ở ẩn. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi rất nhớ các bạn The Phoenix (tên cộng đồng người hâm mộ của Hoàng Thùy Linh - PV) và các khán giả. Thông qua video, tôi muốn gửi lời chúc sức khỏe bình an đến các bạn, các cô chú, anh chị. Mong mọi người hãy ủng hộ tôi nhé".

Hoàng Thuỳ Linh đăng tải video thông báo ra mắt album riêng cho các ca khúc diễn tại concert, diện mạo gây chú ý hậu sinh con

Đen Vâu luôn đồng hành cùng vợ, có lúc ở ẩn để chăm con?

Đen Vâu vốn là cái tên đắt show, nhưng suốt thời gian Hoàng Thùy Linh mang thai và sinh con, nam rapper lại gần như ít đi diễn hơn hẳn. Việc một nghệ sĩ đình đám như Đen Vâu ra mắt sản phẩm mới nhưng lại "ở ẩn" nhiều tháng, thay vì chạy show để quảng bá, nhanh chóng khiến khán giả nhận ra sự khác thường. Nhiều người tin rằng, ở giai đoạn đó, sự ưu tiên lớn nhất của nam rapper chính là gia đình, anh dành trọn thời gian bên Hoàng Thùy Linh và chăm sóc hai thiên thần nhỏ vừa chào đời.

Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi vào tháng 5/2024, bác sĩ trực tiếp thăm khám cho Hoàng Thuỳ Linh suốt thai kỳ cũng khá bất ngờ khi thông tin Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu được đồn đoán bên ngoài. Vị bác sĩ này xin được giấu danh tính và các thông tin liên quan vì đó là quy tắc anh đã đặt ra, dù bên khách hàng có yêu cầu bảo mật hay không. Vị bác sĩ thăm khám cho Hoàng Thuỳ Linh cho biết, nhiều người nổi tiếng, nghệ sĩ khi đến lịch kiểm tra sức khoẻ đều đi cùng chồng. Dù là đại gia, doanh nhân, ca sĩ… thì họ vẫn luôn dành thời gian đưa vợ đi khám để xem những khoảnh khắc con lớn lên trong bụng. Và Đen Vâu cũng không ngoại lệ. "Đen luôn đi cùng Linh khi đến lịch khám thai, siêu âm định kỳ", vị bác sĩ cho biết.

Đen Vâu có thời gian hạn chế đi diễn, nguồn tin thân cận cho biết anh luôn có mặt trong những lần Hoàng Thuỳ Linh đi thăm khám

Tại hương trình Cuộc hẹn cuối tuần do MC Long Vũ dẫn dắt phát sóng vào tháng 9/2022, Đen Vân chia sẻ về quan điểm lựa chọn bạn đời: "Quan điểm của Đen đơn giản lắm ạ, chỉ cần một người hợp nhau thì tất cả những thứ khác không còn quan trọng nữa và như nào để hợp thì cái đấy mình tự cảm nhận thôi".

Cũng 2 năm trước, nam rapper cho biết bố mẹ đã giục chuyện lập gia đình, bản thân anh cũng đã nghĩ đến chuyện sẽ làm chồng, làm bố. Khi rộ tin đã cưới hỏi với Hoàng Thuỳ Linh, Đen Vâu không nhắc trực tiếp đến thông tin này mà lên tiếng hứa hẹn: "Đen hứa sẽ là người đầu tiên sẵn sàng chia sẻ thành thật với mọi người về mình khi Đen thấy mình đã suy nghĩ thấu đáo".