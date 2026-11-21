Mới đây, bức ảnh kỷ yếu thuở nhỏ của một nam ca sĩ nổi tiếng được "đào" lại đã khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú. Trong bức ảnh mang đậm màu sắc thời gian với hình minh họa chiếc máy tính bàn cổ điển, cậu bé diện áo trắng bảnh bao, nở nụ cười hiền lành kèm dòng giới thiệu đầy tự tin: "Võ Việt Phương - 19.05.1989. Biệt danh: Vi Phôn. Ước mơ: Nhà nghiên cứu khoa học vũ trụ".

Nếu là fan cứng của dòng nhạc Rap/Hip-hop và Indie Việt, chắc chắn bạn sẽ nhận ra ngay "Vi Phôn" năm nào chính là JGKiD - hay còn được khán giả gọi với cái tên thân thuộc là Thơm, thành viên chủ chốt của nhóm nhạc đình đám Da LAB.

Ước mơ của Thơm

Học vấn đáng nể của Thơm

Không trở thành nhà nghiên cứu khoa học vũ trụ như lời ghi trong kỷ yếu, cậu bé Võ Việt Phương ngày ấy khi trưởng thành lại rẽ hướng sang những lĩnh vực tưởng chừng chẳng liên quan nhưng lại vô cùng đáng nể. Đằng sau vẻ ngoài bụi bặm, phong trần và chất giọng Reggae đặc trưng trên sân khấu, Thơm thực chất là một "học bá" chính hiệu. Anh từng là sinh viên khoa Pháp khóa K07 của Trường Đại học Hà Nội và ra trường vào năm 2011.

Được biết, không chỉ theo học tại Trường Đại học Hà Nội, Thơm còn từng theo học khoa Báo in tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thời sinh viên, anh chàng cũng từng có khá nhiều thước phim kỷ niệm tại ngôi trường tốp đầu cả nước về báo chí, truyền thông và lý luận chính trị, tư tưởng - văn hóa.

Thơm của hiện tại

Tận dụng chuyên môn từ trường báo, trước khi toàn tâm theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp, nam ca sĩ từng có 3 năm công tác với vai trò phóng viên mảng pháp luật - xã hội tại báo điện tử VietnamPlus (Thông tấn xã Việt Nam). Không chỉ làm nghề cho vui, anh từng xuất sắc giành Giải thưởng Báo chí Thông tấn xã Việt Nam năm 2015 và gây sốt một thời với loạt bản tin Rap News độc đáo. Thậm chí, dù không qua bất kỳ trường lớp đào tạo âm nhạc chính quy nào, nhưng bằng tư duy nhạy bén của một cựu sinh viên ngoại ngữ và làm báo, Thơm đã tự mày mò từ con số 0 để trở thành một trong những nghệ sĩ tiên phong đưa dòng nhạc Reggae đến gần hơn với khán giả, góp phần tạo nên loạt bản hit quốc dân cùng Da LAB như Một nhà, Thanh xuân, Gác lại âu lo...

Có thể thấy, dù "lệch pha" hoàn toàn so với ước mơ nghiên cứu vũ trụ thuở nhỏ, cậu bé "Vi Phôn" ngày nào vẫn chinh phục được bầu trời của riêng mình bằng nền tảng tri thức vững vàng và niềm đam mê âm nhạc bền bỉ.