Bất ngờ với danh tính "tổng tài bán phô mai nướng" ở chợ Đà Lạt nổi như cồn ở hiện tại

Thời gian gần đây, MXH rần rần chia sẻ loạt hình ảnh của một nam thanh niên được gọi là “tổng tài chợ Đà Lạt”. Bởi lẽ, anh chàng này có ngoại hình gây chú ý khi thường diện trang phục khá bảnh bao như áo sơ mi, quần âu, đầu đội mũ phớt để bán phô mai nướng giữa chợ.

Nhiều người dành lời khen cho anh chàng này bởi có visual khá điển trai, làn da trắng, gương mặt sáng sủa. Không những vậy, để thu hút khách hàng, “tổng tài” thường trình diễn thêm cả vũ đạo theo nhạc. Vừa nhảy, vừa “múa lửa”, vừa làm đồ ăn cho khách, “tổng tài chợ Đà Lạt” trở thành địa điểm hot nhất mà bất cứ ai đến đây du lịch cũng muốn ghé đến kiểm chứng.

Clip: "Tổng tài chợ Đà Lạt" và màn biểu diễn vũ đạo thu hút khách đứng xem đông nghịt (Nguồn: @cuhuduaphandiem)

"Tổng tài" bán phô mai nướng đang hot nhất chợ Đà Lạt (Nguồn: @la.li0428)

Chàng trai này thu hút sự chú ý với visual bảnh bao, vừa nhảy vừa làm đồ ăn cho khách (Nguồn: @Phạm Thế Hiển)

(Nguồn: @cuhuduaphandiem)

Đáng chú ý nhất trong một đoạn clip mới đây, khi khách hàng đến xem “tổng tài” quá đông, một số hàng quán xung quanh bày tỏ thái độ không hài lòng vì mất không gian bán hàng. Tuy nhiên mặc cho ai cãi qua cãi lại, “tổng tài” vẫn giữ nguyên phong thái, tập trung vào việc mình làm. Anh chàng vẫn nhảy bất chấp, không quan tâm đến xung quanh khiến dân tình bình luận: “Chắc ảnh quen rồi, kiếm tiền không kiếm chuyện”.

Một số bình luận của netizen:

- “Dạo này thấy anh bán phô mai nướng này viral ghê, làm mình cũng muốn lên Đà Lạt coi ngoài đời ảnh sao”.

- “Nhưng đáng yêu nhỉ, ai làm gì làm, ảnh cứ đứng nhảy và nướng phô mai”.

- “Làm hết mình để bán hàng, dễ thương đó chứ. Mình sẽ ủng hộ”.

- “Mình từng ghé tiệm rồi, xác nhận bên ngoài đẹp trai hơn cả trên hình nha. Mà bạn này dễ thương lắm, nói chuyện lễ phép”.

- “Chỗ bạn này thu hút khách đứng xem thật nhưng mình nghĩ các tiệm xung quanh cũng có thể tận dụng để bán chung mà vì mỗi người 1 mặt hàng. Mà bạn tổng tài này hiền lắm”.

Được biết, danh tính của nam “tổng tài chợ Đà Lạt” này không phải quá xa lạ. Thậm chí, anh chàng còn đã viral từ khi mới chỉ là cậu nhóc 10 tuổi.

Theo đó, “tổng tài” đang gây sốt này có tên Nguyễn Hồ Xuân Thành (SN 2005), từng viral trên MXH khi theo mẹ đi bán bánh tráng nướng tại chợ Đà Lạt. Thời điểm đó, Xuân Thành khiến nhiều người ấn tượng bởi sự tập trung, kỹ thuật nướng bánh điêu luyện của anh chàng.

Từ nhỏ, Xuân Thành đã là người khá ít nói, thậm chí khách hỏi thăm thì anh chàng cũng rất kiệm lời, ngại chia sẻ. Hoàn cảnh gia đình của Xuân Thành cũng có phần vất vả nhưng anh vẫn được đi học hành đàng hoàng, chỉ ra chợ bán phụ mẹ những ngày cuối tuần.

Xuân Thành từng viral khi còn là cậu bé phụ mẹ bán bánh trang ở chợ Đà Lạt

Đến hiện tại, Xuân Thành vẫn thu hút bởi phong thái tập trung cho công việc của mình

Hiện tại sau nhiều năm trôi qua, Xuân Thành đã có nhiều thay đổi ở ngoại hình. Tuy nhiên sự ngại ngùng khi nhiều người tiếp cận hay phong thái tập trung khi làm việc thì vẫn y nguyên hồi nhỏ. Anh chàng cũng kế nghiệp bán hàng của mẹ nhưng đã có một quầy hàng riêng và tự tạo ra những hình thức kinh doanh hấp dẫn, thu hút.

Nhiều người cho rằng, họ rất nể phục cũng như ngưỡng mộ Xuân Thành vì sự chuyên nghiệp, tập trung vào công việc của anh chàng này. Dân tình cũng bày tỏ xem clip thấy vui vẻ, hài hước nhưng thực tế lại thấy thương anh chàng này nhiều hơn. Bởi không phải ai cũng dám thử sức hay có tư duy làm mới mẻ trong dịch vụ kinh doanh như vậy.

Được biết ở hiện tại, Xuân Thành chưa lập gia đình nhưng đã có bạn gái. Anh cũng không ngần ngại công khai bạn gái hơn mình nhiều tuổi. Song người phụ nữ này luôn đồng hành, hỗ trợ Xuân Thành trong cuộc sống lẫn công việc.

Dù viral nhưng Xuân Thành lại khá kín tiếng trên MXH