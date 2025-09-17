Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

17-09-2025 - 07:50 AM | Lifestyle

So với trước đây, doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng có nhiều sự thay đổi.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại hình ảnh của Phạm Nhật Minh Hoàng (SN 2000) - con trai út của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trong lễ tốt nghiệp trung học năm 2018 đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đó, đoạn clip được ghi lại chỉ vỏn vẹn vài giây, nam thiếu gia cũng không xuất hiện quá nhiều. Tuy nhiên, khung hình nào mà Minh Hoàng lộ diện cũng đều khiến dân tình bất ngờ. 

Bởi nhiều người cho rằng visual 18 tuổi của Minh Hoàng rất sáng. Không những vậy, gương mặt cũng toát lên sự vui vẻ đúng lứa tuổi. Một số nhận định cho rằng từ thời điểm này, anh cũng đã lộ ra dáng một doanh nhân tương lai với thần thái tự tin. 

Bất ngờ với diện mạo của thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng cách đây 7 năm- Ảnh 1.

Những khoảnh khắc trong buổi lễ tốt nghiệp của nam thiếu gia thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng

Bất ngờ với diện mạo của thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng cách đây 7 năm- Ảnh 2.

Phạm Nhật Minh Hoàng nhận nhiều lời khen với visual điển trai, gương mặt sáng (Nguồn: @rieuuuu____1)

Được biết, ngôi trường mà nam thiếu gia theo học là British International School Hanoi. Đây là trường quốc tế được đào tạo theo môi trường chuẩn Anh, nổi tiếng với mức học phí khá đắt đỏ. Ngoài ra, đây cũng được biết đến là ngôi trường mà nhiều con của người nổi tiếng theo học. 

Hiện tại, Phạm Nhật Minh Hoàng không giữ chức vụ trong HĐQT hay ban điều hành Tập đoàn Vingroup mà giữ nhiều vai trò quan trọng trong các doanh nghiệp chiến lược của tập đoàn. Cụ thể, doanh nhân trẻ từng giữ vai trò Giám đốc Marketing toàn cầu của VinFast và chủ trì nhiều chiến dịch ra mắt tại các thị trường trọng điểm.

Nam thiếu gia có cuộc sống khá kín đáo, không có nhiều thông tin được đăng tải. Anh lần đầu tiên xuất hiện trước truyền thông trong chuyến đón tiếp Tổng thống Bulgaria tại nhà máy VinFast Hải Phòng. 

Bất ngờ với diện mạo của thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng cách đây 7 năm- Ảnh 3.

Bất ngờ với diện mạo của thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng cách đây 7 năm- Ảnh 4.

Minh Hoàng hiếm hoi xuất hiện trên truyền thông, có cuộc sống kín tiếng

Bất ngờ với diện mạo của thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng cách đây 7 năm- Ảnh 5.

Đầu năm nay, đám hỏi của Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi khiến nhiều người quan tâm

Thời gian gần đây, Phạm Nhật Minh Hoàng xuất hiện nhiều hơn cùng gia đình. Trong những lần xuất hiện này, Minh Hoàng diện những bộ suit trang trọng, phong thái lịch lãm và chững chạc dù tuổi đời còn khá trẻ. Nhiều người nhận xét Minh Hoàng có khí chất của một lãnh đạo.

Bên cạnh đó, anh cũng được quan tâm sau đám hỏi vào đầu năm nay cùng Á hậu Phương Nhi. Cả hai đồng hành với nhau ở một vài sự kiện nhưng đều rất kín tiếng, không cập nhật trên MXH. Trước đó, thời gian hẹn hò của cả hai cũng đều được giữ kín. Về phía Phương Nhi, người đẹp cũng gần như “ở ẩn” trên MXH sau khi lấy chồng.

Theo Hải My

Đời sống & pháp luật

