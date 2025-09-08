Subeo cuối tuần thư giãn cùng bố bên sân golf: Chuẩn thiếu gia nhà hào môn đây rồi

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

08-09-2025 - 10:10 AM | Lifestyle

Diện mạo cao lớn, thần thái chững chạc của cậu thiếu gia bên cạnh những khoảnh khắc vui đùa hồn nhiên cùng em trai càng làm nổi bật hình ảnh “con nhà hào môn” đúng chuẩn hàng thật giá thật.

Cuối tuần qua, những hình ảnh của Subeo – con trai cả nhà Hà Hồ – Cường Đô La – đã khiến dân mạng không khỏi thích thú. Cậu bé được bố đưa đi chơi golf, môn thể thao vốn được xem là "quý tộc" và là thú vui thường gắn liền với giới nhà giàu. Trong loạt ảnh, Subeo diện trang phục thoải mái, đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ tự tin, chững chạc.

Ở tuổi thiếu niên, cậu bé càng lớn càng ra dáng, cao phổng phao, nụ cười hiền hậu, giống hệt phong thái của một "công tử nhà hào môn".

Không chỉ theo bố tập golf, Subeo còn chơi đùa cùng em trai Sutin, tạo nên những khoảnh khắc ấm áp, vui vẻ. Bên cạnh Subeo, bé Sutin cũng chiếm spotlight không kém.

Mới vài tuổi nhưng cậu nhóc đã hào hứng cầm gậy golf mini, được bố hướng dẫn tận tình. Hình ảnh "cha nào con nấy", cả ba cha con cùng trải nghiệm môn thể thao đẳng cấp khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Việc Cường Đô La dành thời gian cuối tuần đưa các con đến sân golf không chỉ là một thú vui giải trí, mà còn cho thấy cách anh nuôi dạy con trong môi trường hiện đại, chú trọng sự gắn kết gia đình, rèn luyện thể chất và phong cách sống văn minh.

Không ngoa khi nói rằng Subeo đúng chuẩn "thiếu gia hàng thật giá thật" của showbiz Việt: sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng vẫn được bố mẹ chăm chút để phát triển toàn diện, sống đúng với tuổi, hồn nhiên, và ngày càng khẳng định hình ảnh văn minh, gần gũi.

Thiếu gia Subeo sống luân phiên trong biệt thự xa hoa của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà

