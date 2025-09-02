Vợ chồng Quốc Cường – Đàm Thu Trang chia sẻ ảnh mừng Quốc khánh 2/9, visual của Subeo lại gây sốt

Mới đây, doanh nhân Quốc Cường đã chia sẻ hình ảnh của cả gia đình. Trong bức ảnh, cả gia đình cùng nhau diện trang phục đời thường thoải mái, tay cầm cờ Tổ quốc và sticker ngôi sao vàng rực rỡ. Đặc biệt, visual của Subeo – con trai lớn của Quốc Cường và Hồ Ngọc Hà – nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Ở tuổi trưởng thành, cậu bé cao lớn, gương mặt sáng và phong thái chững chạc khiến nhiều người bất ngờ.

Bên cạnh đó, bé Suchin – con gái của Đàm Thu Trang và Quốc Cường – cũng chiếm trọn cảm tình với vẻ đáng yêu, tinh nghịch khi khoác lên mình chiếc váy trắng xinh xắn. Cậu út cũng vô cùng ngoan ngoãn trong vòng tay của bố.

Cả nhà rạng rỡ bên nhau, toát lên sự gắn kết và niềm tự hào trong ngày lễ lớn của đất nước.

Ở tuổi15, Subeo hiện tại đang theo học tại một trường quốc tế ở TP.HCM với chương trình song ngữ, môi trường hiện đại, chú trọng phát triển toàn diện.

Từ nhỏ, Subeo đã được bố mẹ định hướng giáo dục theo hướng cởi mở, đề cao sự tự lập. Hồ Ngọc Hà từng nhiều lần chia sẻ, chị không nuông chiều con trai bằng vật chất mà hướng cậu đến sự tử tế, lễ phép và biết quan tâm đến mọi người xung quanh.

Điều dễ thấy là càng lớn, Subeo càng chững chạc hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Cậu nói tiếng Anh lưu loát, năng động trong các hoạt động thể thao, đồng thời vẫn giữ được sự gần gũi, giản dị khi xuất hiện cùng gia đình. Chính sự trưởng thành trong suy nghĩ và ngoại hình vượt trội đã khiến Subeo liên tục trở thành tâm điểm chú ý mỗi lần xuất hiện trước công chúng.