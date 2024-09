Bắt Ngọc "say" mang xe 3 bánh ra chặn cửa bệnh viện để đòi nợ chủ Sen Tài Thu

Cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) ngày 8-9 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Vũ Ngọc (tức Ngọc "Say", SN 1960, trú tại phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".



Bị can Lê Vũ Ngọc. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo kết quả điều tra, liên tiếp các ngày 25 và 28-6-2023; 27 và 28-8-2023 và ngày 9-9-2023, Lê Vũ Ngọc cùng với một số người tự xưng là thương binh sử dụng xe ba bánh tập trung tại Trung tâm Hương Sen (địa chỉ số 49 Thái Thịnh, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa), mục đích gây sức ép để đòi nợ bà Phạm Thị Hòa (Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hương Sen). Trước đó, bà Hòa vay nợ của nhiều người thông qua hình thức vay vốn đầu tư nâng cấp cơ sở chăm sóc sức khỏe Sen - Tài Thu.

Trong các lần trên, Lê Vũ Ngọc và nhiều người đi cùng đã sử dụng xe ba bánh để chặn lối ra, vào cổng số 3 của Bệnh viện Châm cứu Trung ương - là lối đi chung vào Trung tâm Hương Sen. Lê Vũ Ngọc ngồi, nằm tại khu vực lối đi, gây cản trở việc ra vào của nhân viên và bệnh nhân; ngoài ra nhóm người này còn có hành vi chửi bới, nói to, gây lo sợ cho nhân viên và bệnh nhân đang khám chữa và chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm.

Đặc biệt, ngày 9-9-2023, Lê Vũ Ngọc tiếp tục cùng nhiều người tự xưng là thương binh, điều khiển 32 xe ba bánh đến chặn lối ra, vào cổng - lối đi chung vào Bệnh viện Châm cứu Trung ương và Trung tâm Hương Sen. Ngọc điều khiển xe ba bánh của mình đỗ sát tường, chắn lối đi nhằm mục đích không cho các phương tiện cá nhân, phương tiện công cộng đi lại qua lối đi này.

Lực lượng chức năng đã giải thích, đồng thời phối hợp bảo vệ tiến hành di chuyển xe ba bánh của Lê Vũ Ngọc để cho xe cấp cứu lưu thông. Tuy nhiên, Ngọc không chấp hành mà còn gọi cho nhóm người tự xưng là thương binh đang đứng ở ngoài cổng, yêu cầu nhóm người này vào tập trung tại vị trí Ngọc đang ngồi, chặn đường, gây sức ép không cho lực lượng chức năng di chuyển xe ba bánh. Khi lực lượng chức năng tiến hành đẩy xe ba bánh của Ngọc thì Ngọc tiếp tục chỉ đạo những người đi cùng ngồi trên xe, kéo phanh tay để lực lượng chức năng không đẩy xe di chuyển được, đồng thời, nhóm người này tiếp tục thách thức chửi bới, gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Tại thời điểm Ngọc sử dụng xe ba bánh để chặn lối ra vào, nhân viên của Trung tâm Hương Sen là anh Ngô Văn Th. (SN 1989 trú tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bị đau bụng, yếu mệt cần đi cấp cứu khẩn cấp. Do đó, Trung tâm đã gọi xe cứu thương đến để đưa anh Thg đi cấp cứu, song nhóm của Lê Vũ Ngọc chắn lối đi, không cho xe cứu thương vào đón bệnh nhân. Sau khoảng 30 phút, nhờ có sự hỗ trợ của lực lượng chức năng và nhân viên Trung tâm Hương Sen, xe cứu thương mới đưa được anh Th. đi chữa trị và được bác sĩ chẩn đoán bị xuất huyết dạ dày.