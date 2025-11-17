Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt Nguyễn Thị Hồng Yến

17-11-2025 - 15:21 PM | Xã hội

Hai đối tượng Nguyễn Thị Hồng Yến và Nguyễn Thị Thu Hiền bị bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán "thuốc đông y".

Ngày 16/11, Công an phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng cho biết đã bắt giữ ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán "thuốc đông y" chữa bệnh cho người già ở khu vực đông người như chợ, hội chợ.

Bắt Nguyễn Thị Hồng Yến- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Hiền tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Bắt Nguyễn Thị Hồng Yến- Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Yến tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Cụ thể, 2 đối tượng Nguyễn Thị Hồng Yến, sinh năm 1981, trú tại phường Ngô Quyền và Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh năm 1983, trú tại Hồng Bàng đều đang ở trọ ở địa bàn phường Ngô Quyền, Hải Phòng. 

Hai đối tượng trên lừa bán thuốc "đông y giả" là hạt "ngọc dương" với quảng cáo có nguồn gốc từ vùng núi cao, chuyên chữa các bệnh về xương khớp, tiền đình, đau mỏi vai gáy với giá 6 triệu đồng/1kg hạt. 

Thực tế, hạt "ngọc dương" này không có tác dụng chữa bệnh. Công an phường Ngô Quyền cũng đã thu giữ 2,5kg hạt "ngọc dương" khi 2 đối tượng đang giao bán cho người cao tuổi ở chợ Cầu Tre. 

Trước đó, vào các ngày 23/3 và 22/8, các đối tượng trên đã bán hạt "ngọc dương" lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 12 triệu đồng.

Bắt Nguyễn Thị Hồng Yến- Ảnh 3.

Tang vật thu giữ (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng trên, đồng thời Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố phối hợp với Công an phường Ngô Quyền tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định.


 

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

