Bắt Trần Hồng Vũ

Ngày 14/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn, tổ công tác phát hiện một người điều khiển xe ô tô có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 4 bao tải màu đen, bên trong chứa 73 khối hình hộp chữ nhật, nghi là pháo nổ, có tổng trọng lượng 118kg.

Tài xế được xác định là Trần Hồng Vũ (SN 1977, trú phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai).

Đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Bước đầu Trần Hồng Vũ khai nhận: Tối 12/11 được một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) thuê vận chuyển số pháo nổ từ khu vực xã Thiện Hưng về phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai với tiền công 40 nghìn đồng/bệ pháo.

Khi xe ô tô do Vũ điều khiển đang trên đường di chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, còn người đàn ông thuê chở đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm đã được tổ công tác lập biên bản, niêm phong, tạm giữ và bàn giao cho Đồn Biên phòng Bù Đốp để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.