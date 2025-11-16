Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt Trần Hồng Vũ

16-11-2025 - 16:35 PM | Xã hội

Trần Hồng Vũ bị bắt quả tang khi đang lái xe chở 4 bao tải chứa pháo nổ.

Ngày 14/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn, tổ công tác phát hiện một người điều khiển xe ô tô có biểu hiện nghi vấn. 

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 4 bao tải màu đen, bên trong chứa 73 khối hình hộp chữ nhật, nghi là pháo nổ, có tổng trọng lượng 118kg.

Tài xế được xác định là Trần Hồng Vũ (SN 1977, trú phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai).

Bắt Trần Hồng Vũ- Ảnh 1.

Đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Bước đầu Trần Hồng Vũ khai nhận: Tối 12/11 được một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) thuê vận chuyển số pháo nổ từ khu vực xã Thiện Hưng về phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai với tiền công 40 nghìn đồng/bệ pháo. 

Khi xe ô tô do Vũ điều khiển đang trên đường di chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, còn người đàn ông thuê chở đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm đã được tổ công tác lập biên bản, niêm phong, tạm giữ và bàn giao cho Đồn Biên phòng Bù Đốp để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo khẩn: 2 thành phố và 4 tỉnh sau đặc biệt chú ý

Thông báo khẩn: 2 thành phố và 4 tỉnh sau đặc biệt chú ý Nổi bật

Bắt tạm giam Nguyễn Thị Phương Uyên

Bắt tạm giam Nguyễn Thị Phương Uyên Nổi bật

Giăng bẫy giao dịch đồng tiền ảo Spin theo mô hình đa cấp, chiếm đoạt 12 tỉ đồng

Giăng bẫy giao dịch đồng tiền ảo Spin theo mô hình đa cấp, chiếm đoạt 12 tỉ đồng

16:18 , 16/11/2025
Tin không khí lạnh mạnh mới nhất: Miền Bắc mưa rét, nơi rét hại dưới 8°C

Tin không khí lạnh mạnh mới nhất: Miền Bắc mưa rét, nơi rét hại dưới 8°C

14:59 , 16/11/2025
Khách hỏi giá chụp, quán trà ở Hà Nội "thét" giá 30 triệu: Sự thật phía sau tin nhắn bị cho là giễu cợt

Khách hỏi giá chụp, quán trà ở Hà Nội "thét" giá 30 triệu: Sự thật phía sau tin nhắn bị cho là giễu cợt

14:30 , 16/11/2025
Cảnh báo: Không khí lạnh tràn xuống dồn dập, thời tiết miền Bắc đảo chiều trong 48 giờ tới

Cảnh báo: Không khí lạnh tràn xuống dồn dập, thời tiết miền Bắc đảo chiều trong 48 giờ tới

13:59 , 16/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên