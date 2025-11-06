Bắt Nguyễn Trung Đức

Tối 4/11 vừa qua, tại cửa hàng Thế giới di động thuộc xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ xảy ra một vụ cướp tài sản táo tợn.

Danh tính đối tượng thực hiện vụ cướp là Nguyễn Trung Đức, sinh năm 2004, trú tại xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ khi y đang lẩn trốn cách nhà riêng khoảng 3km.

Tại cơ quan Công an, Đức khai nhận do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Nguyễn Trung Đức tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Trước đó, theo trình báo của chị Ng. - nhân viên cửa hàng, khi chị Ng. đang làm việc một mình thì có một nam thanh niên bịt khẩu trang vào hỏi mua điện thoại.

Trong lúc chị Ng. đang tư vấn, người này bất ngờ rút dao bấm khống chế, cướp đi một máy tính xách tay hiệu Asus màu xám trị giá khoảng 14,19 triệu đồng rồi nhanh chóng bỏ chạy bằng xe máy.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan Công an làm rõ Đức cũng chính là thủ phạm vụ trộm điện thoại iPhone 16 Pro Max tại cửa hàng Thế giới di động trên vào ngày 20/2.