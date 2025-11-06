Thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Giám đốc Trần Văn Ba

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Ba, sinh năm 1960 (ngụ phường Tân Lộc, TP Cần Thơ), Giám đốc Công ty TNHH MTV Ba Phố để điều tra về hành vi trốn thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Ba (Ảnh: Công an An Giang).

Quá trình điều tra xác định: Từ năm 2022 đến năm 2023, bị can Trần Văn Ba thông qua ông Phạm Văn Hiền giới thiệu ông Trương Hồng Sang có xuất bán hóa đơn khống nên Trần Văn Ba đã liên hệ mua tổng cộng 41 hóa đơn khống với tổng thành tiền chưa thuế ghi khống: 9.830.210.659 đồng, tổng tiền thuế GTGT ghi khống: 983.021.066 đồng, tổng tiền thanh toán ghi khống: 10.813.231.725 đồng để hợp thức nguồn hàng.

Sau đó, ông Trần Văn Ba sử dụng kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng mua vào cho Công ty TNHH MTV Ba Phố, dẫn đến gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền là 983.021.066 đồng.