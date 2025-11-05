Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

05-11-2025 - 19:28 PM | Xã hội

Đối tượng Lê Thị Lệ đã khai nhận bản thân nghiện ma túy nên đã mua số chất cấm này về để sử dụng dần thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 4/11, Công an xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thị Lệ (sinh năm 1971, ngụ xã Tân Tiến, tạm trú ấp Bến Đình, xã Đại Phước) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào trưa ngày 3/11, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Đại Phước đã bắt quả tang bà Lệ đang tàng trữ 08 gói tinh thể màu trắng (nghi là ma túy) tại phòng trọ của mình ở ấp Bến Đình.

Tạm giữ hình sự Lê Thị Lệ- Ảnh 1.

Lê Thị Lệ tại cơ quan công an - Ảnh: CA Đồng Nai

Tại cơ quan công an, đối tượng Lê Thị Lệ đã khai nhận bản thân nghiện ma túy nên đã mua số chất cấm này về để sử dụng dần thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Công an xã Đại Phước đang phối hợp với các Phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án và xử lý đối tượng Lê Thị Lệ theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

