Bắt Nguyễn Trung Đức sinh năm 2004

06-11-2025 - 14:18 PM | Xã hội

Sau hơn 20 giờ truy xét, Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ Nguyễn Trung Đức (21 tuổi) - nghi phạm cướp laptop tại cửa hàng Thế Giới Di Động ở xã Thổ Tang.

Ngày 4/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo của anh Dương Trường Gi (sinh năm 1995, trú tại thôn Đức Cung, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ), là nhân viên Công ty Cổ phần Thế giới di động, về việc xảy ra một vụ cướp tài sản tại cửa hàng Thế giới di động thuộc thôn Bắc Cường, xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ.

Bắt Nguyễn Trung Đức sinh năm 2004- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Trung Đức tại cơ quan công an

Bắt Nguyễn Trung Đức sinh năm 2004- Ảnh 2.

Nguồn ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Theo trình báo, vào khoảng 20h20’ cùng ngày, một nam thanh niên đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, mặc áo khoác màu đen lấy lý do vào cửa hàng để mua hàng, sau đó bất ngờ dùng dao nhọn uy hiếp chị Nguyễn Thị Hằng Ng. (sinh năm 1994, trú tại thôn Bình Trù, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) - là nhân viên bán hàng, rồi cướp đi một máy tính xách tay hiệu ASUS, màu bạc, kích thước 15.6 inch, trị giá khoảng 12 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Lãnh đạo Công an tỉnh đã lập tức chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an xã Thổ Tang và Phòng Kỹ thuật hình sự tập trung lực lượng, khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm đối tượng gây án.

Sau hơn 20 giờ tích cực điều tra, truy xét, lực lượng công an đã làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Trung Đức (sinh năm 2004, trú tại thôn Lá Sen, xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ) là thủ phạm gây ra vụ cướp nói trên. Cơ quan công an cũng thu giữ các vật chứng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo: Người dân, đặc biệt là các cửa hàng kinh doanh, cần nâng cao tinh thần cảnh giác, đặc biệt trong khung giờ buổi tối; lắp đặt hệ thống camera an ninh và phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an cơ sở để kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

