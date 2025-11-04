Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khám xét chỗ ở, bắt Đậu Thị Huyền Trang

04-11-2025 - 18:44 PM | Xã hội

Đậu Thị Huyền Trang bị bắt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 4-11, báo Hà Tĩnh đưa tin, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 (Hà Tĩnh) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đậu Thị Huyền Trang (SN 1991, trú phường Thành Sen, TP Hà Tĩnh) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trang hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Nữ bị can thường tìm kiếm thông tin, tiếp cận những khách hàng có nhu cầu mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất để kết nối giao dịch và nhận hoa hồng.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét chỗ ở của Đậu Thị Huyền Trang. Ảnh: Báo NLĐ

Tuy nhiên, đến cuối tháng 9-2025, do cần tiền gấp để trả nợ, Trang đã tìm cách huy động vốn từ bà Đinh Thị X. bằng lời hứa góp tiền đặt cọc mua một thửa đất tại xã Đan Hải của anh Nguyễn Hữu H. Sau đó, Trang cam kết sẽ bán lại thửa đất với giá cao hơn để cùng hưởng lợi.

Tin tưởng lời nói của Trang, ngày 26-9 bà X. chuyển 150 triệu đồng cho bị can để đặt cọc. Thế nhưng, thay vì thực hiện giao dịch như thỏa thuận, Trang đã sử dụng toàn bộ số tiền trên để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Chỉ đến khi phát hiện thửa đất nói trên đã được chuyển nhượng cho người khác, bà X. mới nhận ra mình bị lừa và trình báo cơ quan công an.

Báo Người lao động cho biết, khi làm việc với cơ quan điều tra, Trang bước đầu khai nhận toàn bộ hành vi. Cơ quan công an xác định ngoài vụ việc nêu trên, bị can còn dùng chiêu thức tương tự để chiếm đoạt tiền của nhiều người khác, với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt tạm giam kế toán trưởng Nguyễn Thị Hồng Nguyên

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

