Khám xét khẩn cấp nơi ở đối tượng “cộm cán”  Lê Tấn Thành

Công an phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng ngày 4/11 cho biết, chỉ trong 3 giờ, đơn vị đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã liên tiếp triệt phá 4 vụ án ma túy, bắt giữ 4 đối tượng và thu giữ nhiều gói ma túy tổng hợp.

Vụ việc bắt đầu lúc 15h tại ngã ba Hoàng Văn Thái – Mẹ Suốt, tổ công tác phát hiện và bắt giữ Hồ Ngọc Tùng (SN 1991, trú 126 Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Khánh) đang cất giấu 1 gói ma túy đá trên người.

Chưa đầy hai giờ sau, lúc 17h10 và 17h30, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Phan Hồng Phi (SN 1982, trú TP.HCM) tại kiệt K151 đường Âu Cơ với 1 gói ma túy đá và kiểm tra hành chính, phát hiện ma túy đá tại phòng ngủ của Lê Văn Thơ (SN 1996, trú K52/17/05 Đồng Kè).

Công an Đà Nẵng bắt giữ nhóm 4 đối tượng - Ảnh: CA Đà Nẵng

Đáng chú ý, lúc 17h45, Công an phường Liên Chiểu đã khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng “cộm cán” Lê Tấn Thành (SN 1991, trú tổ 53, phường Liên Chiểu), thu giữ 10 gói nilon chứa tinh thể trắng nghi ma túy đá cùng nhiều dụng cụ dùng để chia nhỏ ma túy phục vụ mua bán trái phép. Đối tượng Thành đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện 4 đối tượng đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra mở rộng. Chiến công này là minh chứng cho sự hiệp đồng chặt chẽ giữa Công an phường Liên Chiểu và các đơn vị nghiệp vụ trong việc đấu tranh với tội phạm ma túy, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.