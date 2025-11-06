Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khám xét khẩn cấp nơi ở đối tượng “cộm cán”  Lê Tấn Thành

06-11-2025 - 13:13 PM | Xã hội

Chiều ngày 4/11, Công an phường Liên Chiểu đã khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng “cộm cán” Lê Tấn Thành.

Công an phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng ngày 4/11 cho biết, chỉ trong 3 giờ, đơn vị đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã liên tiếp triệt phá 4 vụ án ma túy, bắt giữ 4 đối tượng và thu giữ nhiều gói ma túy tổng hợp.

Vụ việc bắt đầu lúc 15h tại ngã ba Hoàng Văn Thái – Mẹ Suốt, tổ công tác phát hiện và bắt giữ Hồ Ngọc Tùng (SN 1991, trú 126 Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Khánh) đang cất giấu 1 gói ma túy đá trên người.

Chưa đầy hai giờ sau, lúc 17h10 và 17h30, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Phan Hồng Phi (SN 1982, trú TP.HCM) tại kiệt K151 đường Âu Cơ với 1 gói ma túy đá và kiểm tra hành chính, phát hiện ma túy đá tại phòng ngủ của Lê Văn Thơ (SN 1996, trú K52/17/05 Đồng Kè).

Khám xét khẩn cấp nơi ở đối tượng “cộm cán”  Lê Tấn Thành- Ảnh 1.

Công an Đà Nẵng bắt giữ nhóm 4 đối tượng - Ảnh: CA Đà Nẵng

Đáng chú ý, lúc 17h45, Công an phường Liên Chiểu đã khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng “cộm cán” Lê Tấn Thành (SN 1991, trú tổ 53, phường Liên Chiểu), thu giữ 10 gói nilon chứa tinh thể trắng nghi ma túy đá cùng nhiều dụng cụ dùng để chia nhỏ ma túy phục vụ mua bán trái phép. Đối tượng Thành đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện 4 đối tượng đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra mở rộng. Chiến công này là minh chứng cho sự hiệp đồng chặt chẽ giữa Công an phường Liên Chiểu và các đơn vị nghiệp vụ trong việc đấu tranh với tội phạm ma túy, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Bắt tạm giam Nguyễn Tấn Đạt sinh năm 2007

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả phụ huynh trên cả nước chú ý nếu không muốn bị phạt hàng chục triệu đồng

Tất cả phụ huynh trên cả nước chú ý nếu không muốn bị phạt hàng chục triệu đồng Nổi bật

Tin bão khẩn cấp, bão số 13 "đặc biệt nguy hiểm", từ chiều nay loạt tỉnh thành có mưa rất lớn

Tin bão khẩn cấp, bão số 13 "đặc biệt nguy hiểm", từ chiều nay loạt tỉnh thành có mưa rất lớn Nổi bật

Thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Giám đốc Trần Văn Ba

Thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Giám đốc Trần Văn Ba

12:55 , 06/11/2025
Trung ương nhất trí cao nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV

Trung ương nhất trí cao nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV

12:50 , 06/11/2025
Bắt tạm giam Đoàn Văn Đại, đối tượng lái ô tô đâm chết bố vợ cũ

Bắt tạm giam Đoàn Văn Đại, đối tượng lái ô tô đâm chết bố vợ cũ

12:32 , 06/11/2025
Chỉ đạo mới của Chính phủ về chính quyền địa phương 2 cấp

Chỉ đạo mới của Chính phủ về chính quyền địa phương 2 cấp

12:27 , 06/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên