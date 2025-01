Bắt nhóm đối tượng cho hơn 100 người vay với lãi suất “cắt cổ” đến 1.200%/năm

03 đối tượng Chánh, Cường, Thành (từ trái qua phải) tại cơ quan Công an.

Sáng 3/1, phòng Cảnh sát điều tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh cho biết vừa phối hợp Công an TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam triệt phá, bắt giữ nhóm 03 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự hoạt động trên địa bàn TP. Hội An và các địa phương lân cận với lãi suất lên đến 1.200%/năm.

Ba đối tượng gồm: Nguyễn Viết Chánh (sinh năm 1994), Võ Quốc Cường (sinh năm 1983), Nguyễn Khắc Thành (sinh năm 1997), cùng trú TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2023 đến nay, Chánh, Cường và Thành đã cho hơn 100 người trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vay với tổng số tiền hơn 7,7 tỷ đồng với lãi suất từ 120% đến 1200%/năm, thu lợi bất chính hơn 1,4 tỷ đồng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an tạm giữ 05 điện thoại di động, 01 máy tính, 01 xe ô tô, 01 còng số tám, 08 hung khí các loại và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 03 đối tượng, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, ngày 29/12, Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm: Lê Thanh Phong (SN 1984), Nguyễn Văn Giang (SN 1995, cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa), Đặng Duy Nam (SN 1989, ngụ TP Hà Nội) và Nguyễn Duy Hậu (SN 1994, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hai đối tượng Phong và Giang tại Công an thành phố Gia Nghĩa

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu tháng 8-2024 đến ngày 15-12, Lê Thanh Phong và Nguyễn Văn Giang đã cho 83 người dân trên bàn tỉnh Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận vay với tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng.

Các đối tượng cho vay từ 3 triệu đồng đến 50 triệu đồng với mức lãi suất từ 452%/năm - 695%/năm, thu lợi bất chính số tiền hơn 457 triệu đồng.

Tương tự, Đặng Duy Nam và Nguyễn Duy Hậu đã in danh thiếp có nội dung "Cho vay trả góp" rồi phát cho người dân. Trong vòng hơn 1 tháng qua, Nam và Hậu đã cho 6 người dân ở TP Gia Nghĩa vay với số tiền 455 triệu đồng với lãi suất từ 365%/năm đến 452%/năm, thu lợi bất chính số tiền gần 87 triệu đồng.

Hai đối tượng Nam và Hậu tại Công an thành phố Gia Nghĩa

Hiện 2 vụ án đang được điều tra mở rộng.