Bắt nhóm in tờ rơi, lập Fanpage quảng cáo “tín dụng đen”

Ngày 8/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa triệt phá nhóm hoạt động “tín dụng đen”, tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm: Lê Ngọc Hiếu (sinh năm 2000), Nguyễn Công Thành, (sinh năm 1989) cùng quê Hà Nội; Lê Văn Tiến (sinh năm 1990, quê Ninh Bình); cả 3 đối tượng đều tạm trú tại khu phố 4C, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai. Bùi Văn Thái (sinh năm 1995, quê Nghệ An; tạm trú phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai); Vũ Văn Doanh (sinh năm 1993) Tạ Duy Chuân (sinh năm 1990), cả 2 đều quê Ninh Bình, tạm trú phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai và Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 1990, ngụ phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai).

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối tháng 10/2025 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phát hiện nhóm đối tượng trên hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Để quảng cáo hoạt động "tín dụng đen", các đối tượng in phát tờ rơi kèm số điện thoại liên hệ, hoặc tạo lập trang các nhân, mở các Fanpage “Hỗ trợ vay vốn doanh nghiệp – Hộ kinh doanh”, “Vay vốn Ngọc Dương”, chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, đăng tải bài viết có nội dung này.

Bắt nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen thu lợi bất chính.

Khi người cần vay gọi điện hoặc để lại số điện thoại dưới bài viết, các đối tượng sẽ chủ động nhắn tin, trao đổi về nhu cầu, sau đó yêu cầu kết bạn Zalo, gửi định vị vị trí nhà ở, cơ sở buôn bán, kinh doanh để các đối tượng cho người đến khảo sát, duyệt vay. Số tiền cho vay từ 10 triệu đến 100 triệu đồng trả góp theo ngày, mỗi ngày trả từ 500.000 đồng đến 2,5 triệu đồng tùy theo gói, lãi suất tương ứng từ 350% - 528%/năm. Khi nạn nhân không còn khả năng trả tiền, các đối tượng tiếp tục cho “đáo hạn”, tức là vay dây mới, lấy tiền vay mới trả tiền còn thiếu, rồi tiếp tục góp để trả tiền cho lần vay mới. Hàng ngày, các đối tượng sẽ gọi điện nhắc nợ, đối với các "con nợ" chưa kịp trả tiền, các đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin và đến nhà để gây áp lực.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai thành lập 7 tổ công tác, phối hợp Công an các phường Long Bình, Trảng Dài, Trấn Biên đồng loạt bắt giữ các đối tượng trên; đồng thời khám xét thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự của các đối tượng. Khám xét tại nơi ở của Vũ Văn Doanh, tổ công tác còn phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng màu đen, 2 hộp tiếp đạn và 200 viên đạn chì.

Làm việc với cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bước đầu cơ quan công an xác định, từ tháng 5/2024 đến tháng 11/2025, nhóm đối tượng đã cho hàng trăm người trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Đến nay, đã có 30 nạn nhân liên hệ cơ quan điều tra để tố cáo hành vi của các đối tượng với tổng số tiền cho vay trên 1,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 600 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai, đề nghị những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên, nhanh chóng liên hệ với cơ quan điều tra hoặc công an địa phương gần nhất để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.