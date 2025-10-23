Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt Phan Thế Thêm sinh năm 1999

23-10-2025 - 17:30 PM | Xã hội

Lợi dụng đêm tối, thời tiết mưa bão và mất điện trên diện rộng, Phan Thế Thêm đã cướp giật tài sản của người đi đường.

Theo thông tin từ công an tỉnh Nghệ An cho biết, ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thế Thêm về tội cướp giật tài sản.

Bắt Phan Thế Thêm sinh năm 1999- Ảnh 1.

Đối tượng Phan Thế Thêm cùng tang vật tại Cơ quan Công an

Trước đó, ngày 15/10/2025, Công an phường Vinh Lộc tiếp nhận đơn trình báo của chị T.T.U (sinh năm 2000), trú tại khối Thái Lộc, phường Vinh Lộc về việc bị cướp giật tài sản. Theo đó, vào khoảng 21 giờ ngày 01/10/2025, khi đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Trọng Thường (phường Vinh Lộc) thì bản thân bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe máy từ phía sau áp sát, giật chiếc điện thoại trị giá khoảng 38 triệu đồng, rồi nhanh chóng tẩu thoát. Do công việc quá bận nên hai tuần sau chị U. mới đến Cơ quan Công an trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Vinh Lộc đã chủ trì, phối hợp Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh Nghệ An tập trung lực lượng, đồng thời trích xuất hệ thống camera an ninh để truy tìm đối tượng.

Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ việc trùng với lúc mưa bão, mất điện trên diện rộng, gây nhiều khó khăn cho việc điều tra, truy vết. Với quyết tâm cao, đến 16 giờ ngày 16/10/2025, Công an phường Vinh Lộc bắt giữ đối tượng Phan Thế Thêm (sinh năm 1999), trú tại khối 4 Phúc Thọ, phường Vinh Lộc.

Tang vật thu giữ gồm, 01 điện thoại (tài sản bị cướp giật), 01 xe máy là phương tiện đối tượng sử dụng gây án và một số đồ vật liên quan khác.

Tại Cơ quan Công an, Phan Thế Thêm thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo Nam An

