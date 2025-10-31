Bắt Phó Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu

Theo thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Việt Anh (SN 1982, trú phường Tam Thắng, TPHCM) - Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc NSH Petro.

Ông Nguyễn Việt Anh bị bắt tạm giam vì có hành vi cùng ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (Tổng Giám đốc NSH Petro - đã bị bắt trước đó) cung cấp thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited (giao dịch với tên Acuity Funding), có khả năng cung cấp các khoản vay từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD cho các công ty Việt Nam, để chiếm đoạt các khoản phí và hưởng lợi số tiền 81.000 USD.

Trước đó, ngày 15/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra thông báo về việc bắt tạm giam ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (SN 1960, quốc tịch Úc), Giám đốc Công ty Berhero Pty Limited, kiêm Tổng Giám đốc NSH Petro.

Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah bị bắt để điều tra về hành vi cung cấp thông tin gian dối về các khoản vay có thể cho các công ty tại Việt Nam vay vốn, để chiếm đoạt các khoản phí của các công ty này với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 4,9 triệu USD.

Ngày 20/10, HĐQT NSH Petro công bố nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đối với ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (quốc tịch Úc, người đại diện pháp luật). Đồng thời, quyết nghị tạm đình chỉ công việc đối với ông Nguyễn Việt Anh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính, và bà P.T.N.T, thành viên Ban Kiểm soát.

HĐQT NSH Petro thống nhất giao ông Mai Văn Huy - Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật điều hành hoạt động công ty trong thời gian chưa có Tổng Giám đốc.

Ngày 21/10, NSH Petro công bố thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 21. Theo giấy chứng nhận, NSH Petro có trụ sở tại xã Châu Thành (Cần Thơ), vốn điều lệ gần 1.262 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Mai Văn Huy – Chủ tịch HĐQT.

Được biết, tháng 2/2024, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah giới thiệu là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty Berhero với thương hiệu Acuity Funding, đã ký kết thỏa thuận đồng ý cho NSH Petro vay 720 triệu USD để triển khai 8 dự án. Số vốn được giải ngân thành 2 giai đoạn, thời hạn vay lên tới 20 năm.

Sau đó, theo lý giải của NSH Petro, việc bổ nhiệm ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah làm Tổng Giám đốc công ty (từ tháng 4/2024) xuất phát từ yêu cầu của người này, kèm yêu cầu bổ nhiệm trợ lý riêng là ông Nguyễn Việt Anh làm Phó Tổng Giám đốc NSH Petro. Với mục đích tạo sự tin tưởng với các đối tác quốc tế khi ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah đứng ra đàm phán hợp tác hoặc gọi vốn và kiểm soát các khoản cho NSH Petro vay.

Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (mã cổ phiếu: PSH) cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025. Kết quả kinh doanh cho thấy, đây là quý thứ 2 liên tiếp công ty không phát sinh doanh thu, chi phí, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tính từ đầu năm tới hết quý 3, NSH Petro chỉ mang về doanh thu bán hàng hơn 15 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ năm trước doanh thu hơn 644 tỷ đồng). Trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp, trả lãi vay vẫn phải thực hiện, do đó, trong quý 3/2025, công ty lỗ gộp trước thuế hơn 150 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng của năm lỗ hơn 472 tỷ đồng.

Tổng các khoản nợ của NSH Petro hơn 10.205 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm cuối năm trước.

Mới đây, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có quyết định đưa vào diện hạn chế giao dịch với cổ phiếu PSH của NSH Petro từ ngày 27/10/2025, do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2025 đã được soát xét (quá hạn công bố 45 ngày theo quy định). Cổ phiếu PSH chỉ được giao dịch vào phiên Thứ 6 hằng tuần trên sàn UPCoM, với điều kiện được đưa ra khỏi diện bị đình chỉ giao dịch (bị đình chỉ từ từ ngày 9/7/2025).