Bắt quả tang “vật thể lạ” trong vali du khách nước ngoài, hé lộ chiêu lừa công nghệ cao mới tại Hà Nội

Cụ thể, vào hồi 16h45 ngày 03/11 Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I (thuộc Cục Tần số vô tuyến điện) nhận được thông tin có dấu hiệu BTS giả phát tán tin nhắn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngay lập tức, Trung tâm I đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật nhanh chóng xác định nguồn phát sóng BTS giả mạo.

Ảnh: Bộ Khoa học và công nghệ

Tới 19h00 cùng ngày, các cơ quan chức năng đã bắt quả tang đối tượng người nước ngoài đang sử dụng thiết bị BTS giả mạo truy nhập vào mạng thông thông tin di động, phát tán tin nhắn quảng cáo, lừa đảo.

Theo đại diện Cục Tần số vô tuyến điện, đây là vụ việc mà các đối tượng sử dụng phương thức mới, sử dụng thủ đoạn tinh vi như liên tục thay đổi mã nhận dạng, phát sóng trong phạm vi nhỏ và di chuyển linh hoạt để tránh bị phát hiện.

Cục Tần số vô tuyến điện khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các tin nhắn lừa đảo, báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện nghi vấn.