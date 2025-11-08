Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt quả tang “vật thể lạ” trong vali du khách nước ngoài, hé lộ chiêu lừa công nghệ cao mới tại Hà Nội

08-11-2025 - 10:16 AM | Xã hội

Mới đây, Cục Tấn số vô tuyến điện - Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết đơn vị này đã phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tang đối tượng nước ngoài sử dụng thiết bị BTS giả phát tán tin nhắn quảng cáo, lừa đảo.

Cụ thể, vào hồi 16h45 ngày 03/11 Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I (thuộc Cục Tần số vô tuyến điện) nhận được thông tin có dấu hiệu BTS giả phát tán tin nhắn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngay lập tức, Trung tâm I đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật nhanh chóng xác định nguồn phát sóng BTS giả mạo.

Bắt quả tang “vật thể lạ” trong vali du khách nước ngoài, hé lộ chiêu lừa công nghệ cao mới tại Hà Nội- Ảnh 1.

Ảnh: Bộ Khoa học và công nghệ

Tới 19h00 cùng ngày, các cơ quan chức năng đã bắt quả tang đối tượng người nước ngoài đang sử dụng thiết bị BTS giả mạo truy nhập vào mạng thông thông tin di động, phát tán tin nhắn quảng cáo, lừa đảo.

Theo đại diện Cục Tần số vô tuyến điện, đây là vụ việc mà các đối tượng sử dụng phương thức mới, sử dụng thủ đoạn tinh vi như liên tục thay đổi mã nhận dạng, phát sóng trong phạm vi nhỏ và di chuyển linh hoạt để tránh bị phát hiện.

Cục Tần số vô tuyến điện khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các tin nhắn lừa đảo, báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện nghi vấn.

Chiêu lừa đảo chiếm luôn tài khoản ngân hàng, người dân hết sức cảnh giác

Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện tiền giả in ấn tinh vi: Công an nêu rõ 3 việc người dân cần làm ngay khi nhận tiền

Phát hiện tiền giả in ấn tinh vi: Công an nêu rõ 3 việc người dân cần làm ngay khi nhận tiền Nổi bật

Miền Bắc mưa đến bao giờ?

Miền Bắc mưa đến bao giờ? Nổi bật

Bàn giao công tác của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Bàn giao công tác của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

08:59 , 08/11/2025
Vụ "thầy giáo rủ nữ sinh vào khách sạn uống rượu": Chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm

Vụ "thầy giáo rủ nữ sinh vào khách sạn uống rượu": Chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm

07:54 , 08/11/2025
Hơn 43.000 tỷ đồng bị mưa lũ 'cuốn trôi'

Hơn 43.000 tỷ đồng bị mưa lũ 'cuốn trôi'

07:49 , 08/11/2025
Ban Bí thư kỷ luật 3 đảng viên vi phạm

Ban Bí thư kỷ luật 3 đảng viên vi phạm

07:36 , 08/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên