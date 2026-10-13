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Bắt tài xế A Drôss SN 2003

| | Xã hội

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Công an đã khẩn trương có mặt xử lý hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Công an tỉnh Quảng Ngãi ngày 12/10/2026 cho biết, vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với A Drôss (sinh năm 2003, trú tại xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, vào khoảng 17 giờ ngày 17/7/2026, A Drôss điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường dẫn lên cầu số 1, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. Khi đến giao lộ đường dẫn lên cầu số 1 và đường vành đai khu Trung tâm hành chính cũ, xe do A Drôss điều khiển đã tông vào xe đạp do ông P.T.V (trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, hậu quả làm ông P.T.V tử vong.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với A Drôss - Ảnh: Công an Quảng Ngãi Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với A Drôss - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Công an đã khẩn trương có mặt xử lý hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân và tiến hành kiểm tra chất kích thích đối với người điều khiển phương tiện.

Kết quả xét nghiệm cho thấy A Drôss dương tính với chất ma túy loại Methamphetamine; đối tượng khai nhận đã sử dụng ma túy trước thời điểm xảy ra tai nạn 2 ngày. Hành vi sử dụng ma túy rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là hiểm họa khôn lường đối với xã hội.

Khi ma túy đi vào cơ thể, tác động mạnh mẽ lên hệ thần kinh trung ương, làm thay đổi hoàn toàn nhận thức, hành vi, tê liệt khả năng kiểm soát tốc độ và phản xạ của người lái xe, trực tiếp đe dọa an toàn tính mạng của những người xung quanh.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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