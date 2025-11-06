Bắt tạm giam Đoàn Văn Đại, đối tượng lái ô tô đâm chết bố vợ cũ

Khoảng 15h15' ngày 05/11/2025, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo của Công an phường Thanh Miếu về vụ việc: Trước đó, khoảng 14h10' cùng ngày, tại khu vực cây xăng dầu số 58, đường Nguyễn Tất Thành, thuộc khu 10, phường Thanh Miếu, ông Lê Quý Mão, sinh năm 1963, trú tại khu 5, phường Thanh Miếu bị 01 ô tô tải đâm, chèn qua người làm ông Mão tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng đã điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đánh giá tình hình, khẩn trương chỉ đạo Phòng CSHS chủ trì, phối hợp Công an phường Thanh Miếu và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức truy xét, truy bắt đối tượng gây án.

Chân dung Đoàn Văn Đại. Ảnh: CA Phú Thọ

Ảnh: CA Phú Thọ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, lực lượng Công an đã xác định được đối tượng điều khiển xe ô tô BKS 20L-8641 đâm, chèn qua người ông Mão là Đoàn Văn Đại, sinh năm 1990, trú tại xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình – Đại là con rể cũ của nạn nhân.

Ngay sau đó, Công an đã thành lập nhiều tổ công tác tổ chức chốt chặn, truy bắt đối tượng. Đến khoảng 16h15 cùng ngày, Đại đã đến Công an phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CA Phú Thọ

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đoàn Văn Đại khai nhận, do mâu thuẫn với gia đình vợ cũ là chị Lê Thị Thu H, sinh năm 1989, trú tại phường Thanh Miếu nên khoảng 14h10' ngày 05/11/2025, Đại điều khiển xe ô tô đâm, chèn qua người ông Mão khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, đối tượng điều khiển xe ô tô bỏ trốn theo hướng cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Sau khi đi hết cao tốc, biết không thể trốn thoát nên Đại đã đến Công an phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ đầu thú.

Chiếc xe tải gây án.Ảnh: CA Phú Thọ

Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Đại về tội "Giết người". Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ phê chuẩn.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.