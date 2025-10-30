Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt tạm giam Giám đốc Huỳnh Điền Hiếu Trung

30-10-2025 - 16:33 PM | Xã hội

Huỳnh Điền Hiếu Trung bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Điền Hiếu Trung (sinh năm 1979), trú tại ấp Quới An, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long về hành vi can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam Giám đốc Huỳnh Điền Hiếu Trung- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam. Ảnh: CA Vĩnh Long

Trước đó, ngày 22/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre (trước sáp nhập) tiếp nhận đơn tố giác của một người dân trú tại tỉnh Đồng Tháp tố cáo ông Trung là Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Cao Mạc (gọi tắt là công ty Cao Mạc) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, xác định Trung là người đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 255, tờ bản đồ số 42, diện tích 316,1 m², loại đất nông thôn, tọa lạc tại xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre (nay thuộc phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long). 

Mặc dù thửa đất chưa được tách thửa và chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định pháp luật, nhưng Trung vẫn tự ý chia thành ba nền, xây dựng ba căn nhà và bán cho nhiều người. 

Khi các bị hại giao tiền cho Trung nhưng chưa được làm thủ tục sang tên quyền sử dụng đất, Trung vẫn tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ thửa đất số 255 cho một người dân khác với giá 2,4 tỷ đồng, đã nhận 2,17 tỷ đồng tiền đặt cọc. 

Ông Trung bị xác định đã cung cấp thông tin sai sự thật về tình trạng pháp lý của thửa đất, lợi dụng việc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình để tạo lòng tin, qua đó chiếm đoạt tiền của người mua.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định. 

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thanh tra tỉnh kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm; chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan điều tra

Thanh tra tỉnh kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm; chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan điều tra Nổi bật

Từ tháng 11/2025, loạt quy định mới “chạm ví tiền” người dân chính thức áp dụng

Từ tháng 11/2025, loạt quy định mới “chạm ví tiền” người dân chính thức áp dụng Nổi bật

Từ năm 2026, có tới 20 khoản thu nhập “không mất một đồng” tiền thuế: Nhiều người bất ngờ vì có cả mình trong diện này!

Từ năm 2026, có tới 20 khoản thu nhập “không mất một đồng” tiền thuế: Nhiều người bất ngờ vì có cả mình trong diện này!

16:03 , 30/10/2025
Nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn dùng gậy bi-a đánh nhập viện

Nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn dùng gậy bi-a đánh nhập viện

15:45 , 30/10/2025
Nguyễn Thị Bích Thùy trộm rất nhiều tiền, vàng của cô chồng

Nguyễn Thị Bích Thùy trộm rất nhiều tiền, vàng của cô chồng

15:26 , 30/10/2025
Vụ đánh bạc 106 triệu USD ở khách sạn Pullman: 3 người Hàn Quốc khai gì?

Vụ đánh bạc 106 triệu USD ở khách sạn Pullman: 3 người Hàn Quốc khai gì?

15:08 , 30/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên