Bắt tạm giam Giám đốc Nguyễn Văn Thấm

04-11-2025 - 16:17 PM | Xã hội

Giám đốc Nguyễn Văn Thấm đã có hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bắc Ninh mới đây đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thấm, sinh năm: 1969, HKTT: thôn Toàn Mỹ, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh (Giám đốc Công ty TNHH Trung Hiếu, địa chỉ trụ sở: thôn Toàn Mỹ, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo quy định tại khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Ngày 03/11/2025, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn các Quyết định, Lệnh trên. 

Cơ quan điều tra công bố Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can. Ảnh: CA Bắc Ninh

Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định Công ty TNHH Trung Hiếu được UBND tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh) cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 361/QĐ-UBND ngày 05/5/2020. 

Nội dung giấy phép thể hiện Công ty TNHH Trung Hiếu được được khai thác khoáng sản (đất san lấp) tại khu vực Cây Vả, thôn Hố Vầu, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh); diện tích khai thác: 5,0ha, trữ lượng khoáng sản được phép khai thác là: 519.286m3, công suất khai thác là 120.000m3/năm, thời hạn khai thác là 05 năm, kể từ ngày cấp phép.

Quá trình khai thác khoáng sản, Nguyễn Văn Thấm đã chỉ đạo nhân viên khai thác ra ngoài phạm vi diện tích khu vực được phép khai thác, khai thác vượt độ sâu cho phép, khai thác vượt trữ lượng cấp phép. 

Tổng khối lượng khoáng sản (đất san lấp) mà Công ty TNHH Trung Hiếu đã khai thác không đúng nội dung giấy phép là hơn 200.000 m3, gây thiệt hại số tiền lớn cho Nhà nước.

Hiện trường khu vực khai thác trái phép. Ảnh: CA Bắc Ninh

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSKT) Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của cá nhân và tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt tạm giam kế toán trưởng Nguyễn Thị Hồng Nguyên

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

