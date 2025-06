Bắt tạm giam Hiệp Phò Mã và Võ Thị Kiều

Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, vào ngày 29/3/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã triệt xoá điểm đá gà ăn thua bằng tiền do Nguyễn Hồng Hiệp (tên thường gọi Hiệp Phò Mã), sinh năm 1982, cư trú tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên cùng Võ Thị Kiều, sinh năm 1990, cư trú tại xã Phú Lâm, huyện Phú Tân tổ chức tại khóm Tây Huề 3, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên.

Tang vật thu giữ gồm: 01 con gà, 10 cuộn băng keo, 06 cặp cựa sắt, 02 cái giỏ đệm màu vàng, 11 xe môtô, 03 điện thoại di động, tiền Việt Nam 18.100.000 đồng, 03 điện thoại di động và một số tang vật có liên quan khác.

Điều tra viên đọc Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Kiều. Ảnh: CA An Giang

Sau quá trình tích cực điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang đã xác định và làm rõ tổng cộng 22 đối tượng liên quan.

Điều tra viên đọc Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Duy. Ảnh: CA An Giang

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ “Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc” xảy ra ngày 29/3/2025 tại khóm Tây Huề 3, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can tạm giam đối với Nguyễn Hồng Hiệp, Võ Thị Kiều về tội “Tổ chức Đánh bạc”; ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Duy về tội “Đánh bạc”.

Đối tượng Hiệp Phò Mã đang bỏ trốn. Ảnh: CA An Giang

Riêng Nguyễn Hồng Hiệp đã bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan cảnh sát điều tra kêu gọi Hiệp ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.