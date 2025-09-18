Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Lâm Thị Hương

18-09-2025 - 20:13 PM | Xã hội

Lâm Thị Hương bị cáo buộc đã sử dụng thủ đoạn tinh vi để lừa đảo 1,3 tỷ đồng của một người phụ nữ.

Ngày 18/9, báo Lâm Đồng dẫn thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lâm Thị Hương (sinh năm 1988, trú tại TP Bảo Lộc cũ) trong thời gian 4 tháng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Lâm Thị Hương- Ảnh 1.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Lâm Thị Hương (Ảnh: Báo Lâm Đồng).

Trước đó, theo thuật lại trên tờ Tiền phong, vào ngày 14/7, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận đơn tố cáo của bà N.T.H. (62 tuổi, trú phường 1 Bảo Lộc) do Viện KSND Tối cao chuyển đến. 

Trong đơn, bà H. tố cáo bị Lâm Thị Hương (chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng) mạo danh thẩm phán, hứa hẹn "chạy án" để giúp thắng kiện trong một vụ án dân sự.

Bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Lâm Thị Hương- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng khám xét tại nhà của Lâm Thị Hương (Ảnh: Tiền phong).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, PC01 đã vào cuộc và xác định Lâm Thị Hương đã sử dụng hàng loạt thủ đoạn tinh vi để lừa đảo bà H. 

Cụ thể Hương bịa đặt thông tin rằng do quen biết nên đã nhờ được thẩm phán C. là thẩm phán TAND Tối cao tại TP.HCM để giúp bà H. thắng kiện.

Lâm Thị Hương đã tạo tài khoản zalo giả giả danh thẩm phán và gửi tin nhắn và hình ảnh cho chính Hương rồi đưa cho bà H. xem, khiến bà H. tin tưởng có thẩm phán đang giúp đỡ nên chuyển tiền để "chạy án".

Lâm Thị Hương còn mượn tài khoản ngân hàng của một người khác để chụp ảnh các giao dịch chuyển tiền giả, gửi cho nạn nhân, khẳng định rằng tiền đã được chuyển cho người của thẩm phán.

Hương còn nhờ một người đàn ông giả danh thẩm phán nói chuyện điện thoại để bà H. tin tưởng chuyển tiền.

Tổng cộng Hương đã nhận 1,3 tỷ đồng do bà H. Toàn bộ số tiền này bị Hương chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân và trả nợ., thông tin này được đăng tải trên báo PL TPHCM.

Bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Lâm Thị Hương- Ảnh 3.

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều chứng cứ quan trọng sau khi khám xét nơi ở của bị can (Ảnh: Báo Lâm Đồng).

 

 

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" lên tiếng

Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" lên tiếng Nổi bật

Cục CSGT ra thông báo nóng, áp dụng từ hôm nay

Cục CSGT ra thông báo nóng, áp dụng từ hôm nay Nổi bật

140 trường đại học công lập đứng trước cuộc đại sắp xếp, sáp nhập

140 trường đại học công lập đứng trước cuộc đại sắp xếp, sáp nhập

20:08 , 18/09/2025
Bác tin người xây nhà trên đất người khác là họ hàng của PGĐ Công an Hải Phòng

Bác tin người xây nhà trên đất người khác là họ hàng của PGĐ Công an Hải Phòng

19:42 , 18/09/2025
Bộ Chính trị quy định các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước

Bộ Chính trị quy định các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước

19:23 , 18/09/2025
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Thị Mai

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Thị Mai

19:21 , 18/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên