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Bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Ngô Thùy Linh SN 1979 liên quan đến số tiền hơn 7 tỷ đồng

| | Xã hội

Bị can Ngô Thùy Linh cùng một đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo số tiền hơn 7 tỷ đồng của một bị hại thông qua hình thức vay tiền đáo hạn ngân hàng.

Ngày 8/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phùng Thị Minh Sen (SN 1985, trú xã Phú Ninh) và Ngô Thùy Linh (SN 1979, trú phường Tam Kỳ) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 8/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với Sen và Linh.

Qua công tác nghiệp vụ, ngày 14/7, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Phùng Thị Minh Sen có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức vay tiền đáo hạn ngân hàng.

Quá trình xác minh, cơ quan Công an làm rõ Sen và Linh đã bàn bạc, tạo dựng thông tin giả về 3 người có nhu cầu vay tiền đáo hạn ngân hàng để vay tiền của bà Đ.T (sinh năm 1982, trú phường Bàn Thạch).

Cụ thể, Sen cung cấp thông tin của 2 người được cho là có nhu cầu vay lần lượt 1 tỷ đồng và 2,5 tỷ đồng; Linh tự lấy thông tin một người khác để lập giấy vay số tiền 1,83 tỷ đồng. Linh trực tiếp viết các giấy vay tiền, giả chữ ký, chữ viết và điểm chỉ của những người này nhằm tạo lòng tin với người cho vay.

Ngoài ra, Sen còn lập giấy mượn tiền của chính mình với số tiền 1,8 tỷ đồng, cũng đưa ra lý do vay để đáo hạn ngân hàng. Các giấy tờ vay, mượn tiền cùng hình ảnh giấy tờ tùy thân và thông tin tài khoản được Sen gửi cho bà T. qua Zalo. Tin tưởng những thông tin này là thật, bà T. đã chuyển tổng cộng 7,13 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng không sử dụng vào việc đáo hạn ngân hàng như cam kết mà chuyển tiền qua nhiều tài khoản rồi sử dụng để trả các khoản nợ cá nhân và chi tiêu cá nhân.

Trong đó, Linh đã sử dụng 5,33 tỷ đồng để trả nợ cho các cá nhân khác và chi tiêu; Sen sử dụng 1,8 tỷ đồng để trả khoản nợ cá nhân trước đó.

Đến nay, Ngô Thùy Linh đã khắc phục cho bị hại 1,95 tỷ đồng, còn 3,38 tỷ đồng chưa khắc phục; số tiền 1,8 tỷ đồng do Phùng Thị Minh Sen chiếm đoạt chưa được khắc phục.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các bị can theo quy định của pháp luật; đồng thời mở rộng điều tra, thông báo tìm các bị hại khác (nếu có) và làm rõ dấu hiệu của tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" đối với các đối tượng liên quan, bảo đảm xử lý vụ án toàn diện, không bỏ lọt tội phạm.

Theo Duy Anh

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