Bắt tạm giam Ngô Trí Cường sinh năm 1966

27-09-2025 - 18:53 PM | Xã hội

Đối tượng Ngô Trí Cường bị khởi tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Ngày 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp các cơ quan chức năng tống đạt, thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Ngô Trí Cường (sinh năm 1966, trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định đối tượng Ngô Trí Cường đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải các bài viết, hình ảnh, video có nội dung xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín đối với một số cá nhân, tổ chức; đồng thời, đã có những bình luận, chia sẻ các thông tin không đúng sự thật, không đúng với các kết luận của cơ quan chức năng, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang khẩn trương phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật. 

Cơ quan Công an thông báo ai là người bị hại liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Ngô Trí Cường thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An (qua Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) để trình báo, phối hợp giải quyết.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

