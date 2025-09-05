Bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Quang, đối tượng đâm hỏng 4 mô tô cảnh sát

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng mới đây đã đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Quang (SN 1995) thường trú tại xã Hòa Ninh, tỉnh Lâm Đồng về tội "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, vào ngày 18/8/2025, trong quá trình tuần tra địa bàn, tổ công tác của Công an xã Hàm Thuận Bắc phát hiện 01 nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có Nguyễn Ngọc Quang.

Khi bị yêu cầu kiểm tra, Quang ngồi cố thủ trong xe ô tô, khóa cửa và có hành vi tiêu hủy tang vật nghi là ma túy. Trước tình huống đối tượng chống đối và có dấu hiệu xóa dấu vết phạm tội, lực lượng Công an buộc phải phá cửa xe để khống chế.

Cơ quan điều tra công bố các Quyết định tố tụng đối với Nguyễn Ngọc Quang. Ảnh: CA Lâm Đồng

Tuy nhiên, Quang lập tức khởi động xe, tăng ga bỏ chạy, khiến 04 xe mô tô của tổ công tác bị hư hỏng. Ngay sau đó, tổ công tác đã nhanh chóng truy đuổi, khống chế và bắt giữ đối tượng.

Sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Quang để tiếp tục điều tra, làm rõ về tội "Chống người thi hành công vụ".

Vụ việc là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các hành vi manh động, coi thường pháp luật, đặc biệt là hành vi chống đối lực lượng thi hành công vụ. Đây không chỉ là hành vi nguy hiểm đối với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ mà còn đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của cộng đồng.