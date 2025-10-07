Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt tạm giam nhân viên kinh doanh chiếm đoạt tiền công ty để đầu tư tiền ảo

07-10-2025 - 09:47 AM

Lợi dụng quyền thu hồi công nợ, nhân viên công ty ở Cần Thơ chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng, dùng trả nợ và đầu tư tiền ảo trước khi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Nhân viên công ty tham ô hơn 2,6 tỷ đồng, bỏ trốn sau khi bị phát hiện. Ảnh: CA

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã thi hành lệnh bắt tạm giam Châu Văn Hậu (30 tuổi, ngụ xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Hậu là nhân viên kinh doanh của công ty trụ sở tại đường Phan Đình Phùng, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ, được giao phụ trách hệ thống khách hàng, triển khai chính sách bán hàng và thu hồi công nợ tại các đại lý ở tỉnh An Giang.

Từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2023, Hậu lợi dụng quyền hạn trong công việc, thu tiền bán hàng của các đại lý với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng nhưng không nộp lại cho công ty. Toàn bộ số tiền trên bị Hậu chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân như trả nợ do kinh doanh thua lỗ và đầu tư tiền ảo.

Sau khi hành vi bị phát hiện, Hậu tự ý nghỉ việc và rời khỏi nơi cư trú. Hiện vụ án đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.


