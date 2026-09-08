Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt tạm giam nhân viên Trung tâm Y tế Lai Thị Kim Giang SN 1983

| | Sống

Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố, bắt tạm giam Lai Thị Kim Giang, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Ba Tri, để điều tra về hành vi tham ô hơn 426 triệu đồng.

Ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lai Thị Kim Giang (sinh năm 1983, ngụ xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi can tội tham ô tài sản.

Điều tra viên tống đạt quyết định khởi tố bị can. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Trước đó, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Trộm cắp tài sản” xảy ra năm 2024 tại Trung tâm Y tế huyện Ba Tri, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện có dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý tài chính.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2023 đến tháng 7/2024, Lai Thị Kim Giang, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Ba Tri được giao nhiệm vụ thu tiền phí, lệ phí, tiền thuốc của trung tâm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt số tiền 426.372.200 đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hà Nội sắp có “viện dưỡng lão” nằm trong phức hợp y tế 14.200 tỷ đồng, liền kề bệnh viện 1.600 giường, gắn với trường ĐH hơn 120 tuổi

Hà Nội sắp có “viện dưỡng lão” nằm trong phức hợp y tế 14.200 tỷ đồng, liền kề bệnh viện 1.600 giường, gắn với trường ĐH hơn 120 tuổi Nổi bật

Tỷ phú 98 tuổi có đủ tiền mua 50 ô tô, biệt thự vẫn "sống như ăn mày", quyên góp 233 tỷ đồng làm từ thiện

Tỷ phú 98 tuổi có đủ tiền mua 50 ô tô, biệt thự vẫn "sống như ăn mày", quyên góp 233 tỷ đồng làm từ thiện Nổi bật

Chuyển khoản thành công 400.000.000 đồng vào tài khoản của Lê Hoàng Sơn SN 1981, Lê Thị Lan Hương SN 1993 vội báo công an

Chuyển khoản thành công 400.000.000 đồng vào tài khoản của Lê Hoàng Sơn SN 1981, Lê Thị Lan Hương SN 1993 vội báo công an

11:15 , 08/09/2026
Lời khuyên cho các gia đình hay để thịt trong tủ lạnh

Lời khuyên cho các gia đình hay để thịt trong tủ lạnh

11:05 , 08/09/2026
Sân bay Nội Bài có thông báo quan trọng, toàn bộ hành khách cần chú ý

Sân bay Nội Bài có thông báo quan trọng, toàn bộ hành khách cần chú ý

11:02 , 08/09/2026
Bầu Thuỵ và tầm nhìn về một “kim tự tháp” bền vững cho bóng đá Việt Nam

Bầu Thuỵ và tầm nhìn về một “kim tự tháp” bền vững cho bóng đá Việt Nam

11:00 , 08/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên