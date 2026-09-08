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Chuyển khoản thành công 400.000.000 đồng vào tài khoản của Lê Hoàng Sơn SN 1981, Lê Thị Lan Hương SN 1993 vội báo công an

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Chuyển khoản thành công 400.000.000 đồng vào tài khoản của Lê Hoàng Sơn SN 1981, Lê Thị Lan Hương SN 1993 vội báo công an

Trong lúc giao dịch, một phụ nữ ở Thanh Hóa đã chuyển nhầm 400.000.000 đồng vào tài khoản của người khác và nhanh chóng nhờ công an hỗ trợ.

Khoảng 14h48 ngày 31/8/2026, chị Lê Thị Lan Hương (SN 1993, trú tại đường Nguyễn Phục, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa) trong quá trình giao dịch đã chuyển nhầm 400.000.000 đồng vào tài khoản của anh Lê Hoàng Sơn (SN 1981, trú tại thôn 6, xã Dương Hòa, thành phố Hà Nội).

Phát hiện giao dịch bị nhầm, chị Hương đã liên hệ Công an phường Quảng Phú để nhờ hỗ trợ xác minh người nhận và đề nghị hoàn trả số tiền.

Tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Quảng Phú nhanh chóng tiến hành xác minh, đồng thời phối hợp với các bên liên quan để giải quyết vụ việc.

Chuyển khoản thành công 400.000.000 đồng vào tài khoản của Lê Hoàng Sơn SN 1981, Lê Thị Lan Hương SN 1993 vội báo công an- Ảnh 1.

Sau khi được cơ quan công an thông tin về giao dịch, anh Lê Hoàng Sơn đã thiện chí phối hợp và đồng ý hoàn trả toàn bộ số tiền nhận nhầm cho chị Hương.

Đến 15h ngày 1/9/2026, dưới sự hỗ trợ của Công an phường Quảng Phú, chị Lê Thị Lan Hương đã nhận lại nguyên vẹn 400.000.000 đồng.

Việc chủ động phối hợp hoàn trả số tiền lớn của anh Lê Hoàng Sơn là hành động thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm, góp phần lan tỏa những nghĩa cử đẹp trong cộng đồng. Sự việc cũng cho thấy vai trò hỗ trợ, xác minh kịp thời của lực lượng công an khi người dân gặp sự cố trong quá trình giao dịch.

 (Theo Công an phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa)

Lê Anh

Phụ Nữ Mới

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