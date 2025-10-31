Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt tạm giam phó phòng ngân hàng Tống Minh Hoà

31-10-2025 - 22:45 PM | Tài chính - ngân hàng

Một phó phòng ngân hàng ở Đắk Lắk đã vay hơn 4,8 tỷ đồng với lý do “đáo hạn cho khách” nhưng thực chất để đầu tư tài chính qua mạng.

Theo thông tin từ báo Người lao động, ngày 31/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Tống Minh Hòa (32 tuổi, ngụ xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Tống Minh Hòa

Báo Tiền Phong Online cho hay, theo điều tra, năm 2024, Hòa là Phó phòng giao dịch của một ngân hàng ở phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Từ khoảng tháng 5/2024, Hòa bắt đầu tìm hiểu và tham gia đầu tư tài chính trên mạng. Thời gian đầu tham gia thấy có lời nên Hòa tiếp tục đầu tư số tiền lớn hơn.

Để có vốn, Hòa nói dối một phụ nữ ở tỉnh Lâm Đồng cần tiền đáo hạn cho khách hàng và vay tổng cộng 4,8 tỷ đồng, cam kết trả gốc và lãi đầy đủ.

Tin tưởng vì Hòa đang là cán bộ ngân hàng, người phụ nữ nhiều lần cho vay. Tuy nhiên, Hòa dùng toàn bộ tiền để đầu tư và trả nợ cá nhân, sau đó thua lỗ, bỏ việc và bỏ trốn.

Sau khi nhận được đơn tố giác, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, củng cố chứng cứ và bắt giữ Hòa để xử lý theo quy định pháp luật.

Vay tiền của đồng nghiệp để đáo hạn, nữ nhân viên ngân hàng “bỏ túi” hơn 5,9 tỷ đồng

Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

