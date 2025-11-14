Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt tạm giam Trần Thị Thuý và hàng chục người khác

14-11-2025 - 19:19 PM | Xã hội

Đây là các đối tượng trong đường dây đánh bạc quy mô lớn, số lượng tiền giao dịch vào việc đánh bạc hàng tháng khoảng 45 – 50 tỷ đồng.

Hai ngày trước, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã phát hiện ổ nhóm đánh bạc quy mô lớn với hình thức mua bán số lô, số đề trên địa bàn nhiều phường, xã.

Quá trình điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như thành lập các nhóm kín, chia thành nhiều cấp, gồm các đối tượng chủ, các thư ký và người chơi, số lượng tiền giao dịch vào việc đánh bạc hàng tháng khoảng 45 – 50 tỷ đồng.

Bắt tạm giam Trần Thị Thuý và hàng chục người khác- Ảnh 1.

Các đối tượng trong vụ án (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã báo cáo, quyết định phá án, tổ chức bắt giữ 12 đối tượng gồm:

Phạm Thị Hoa, sinh năm 1986; Lê Quang, sinh năm 1984; Phạm Thị Việt Hương, sinh năm 1982; Trần Thị Ninh, sinh năm 1982; Mai Thị Huệ, sinh năm 1989; Phạm Văn Công , sinh năm 1973; Vũ Thị Nhật, sinh năm 1968; Trịnh Thị Thủy, sinh năm 1992; Trần Thị Thuý, sinh năm 1983; Đặng Quang Hiến, sinh năm 1978 đều trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; 

Phạm Đông Chiều, sinh năm 1976, trú tại phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; Trần Thị Ngọc, sinh năm 1987, trú tại phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Thu giữ 17 điện thoại di động và nhiều vật chứng có liên quan. 

Kết quả đấu tranh ban đẩu, riêng số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc trong ngày 28/10 là 1,5 tỷ đồng.

Ngày 6/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với 12 bị can về tội Đánh bạc đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Truy tìm Lê Hoàng Anh liên quan vụ bán đất nền “ảo” xảy ra tại Công ty Tây Đô

Theo Duy Anh

