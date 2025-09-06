Bắt tay 'gã khổng lồ' sợi vải của Áo, Everpia (EVE) chi lớn cho Flagship Space, chính thức bước vào cuộc đua hàng hiệu 9.000 tỷ của Việt Nam

Flagship Space Everon tại TP.HCM

Chiều ngày 5/9, Công ty Cổ phần Everpia đã chính thức khai trương không gian trải nghiệm "The Bedroom" tại địa chỉ 17 Song Hành, TP.HCM. Với kiến trúc hiện đại, mặt tiền kính và không gian nội thất sử dụng các vật liệu tông màu sáng, đây là Flagship Space đầu tiên của thương hiệu Everon, được ra mắt trong bối cảnh công ty đang thực hiện kế hoạch tái định vị thương hiệu.

Theo ông Lee Bang Hyun, đại diện Everpia, tầm nhìn của công ty là định nghĩa lại khái niệm về phòng ngủ. "Phòng ngủ không chỉ là nơi sắp đặt nội thất," ông Lee chia sẻ trong bài phát biểu, "Chúng tôi tin rằng, đó còn là không gian để con người kết nối lại với chính mình, với gia đình và với sự cân bằng trong cuộc sống."

Ông Lee Bang Hyun, đại diện Everpia phát biểu tại sự kiện

Bên trong không gian, các khu vực được bố trí mở để khách mời có thể tương tác trực tiếp với sản phẩm. Thay vì chỉ trưng bày sản phẩm hoàn chỉnh, Everon dành một khu vực riêng để khách hàng có thể chạm và cảm nhận các mẫu vật liệu khác nhau, từ đó hiểu rõ hơn về nguồn gốc và đặc tính của sản phẩm. "Chúng tôi gọi đây là Flagship 'Space', không phải 'Store'", ông Lee nhấn mạnh. "Đây chính là cánh cửa mở ra tương lai – một hành trình khám phá những hình thái không giới hạn và vô biên của phòng ngủ."



Không gian tại TP.HCM là bước khởi đầu cho kế hoạch mở rộng chuỗi Flagship Space của Everpia. Công ty cho biết sẽ tiếp tục đưa mô hình này đến các thành phố lớn khác như Hà Nội và Đà Nẵng trong thời gian tới.

Quyết định chuyển dịch của Everpia được đưa ra dựa trên các phân tích về thị trường. Theo dữ liệu từ Mordor Intelligence được công bố, thị trường dệt may gia dụng Việt Nam đạt quy mô khoảng 2,88 tỷ USD năm 2024 và dự kiến chạm mốc tương đương 4 tỷ USD vào năm 2029. Riêng phân khúc đệm cao cấp có quy mô đạt gần 9.000 tỷ đồng (tương đương 359,5 triệu USD) năm 2025 và còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Trước tiềm năng của phân khúc cao cấp và sự thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng từ tìm kiếm sản phẩm sang tìm kiếm trải nghiệm, việc đầu tư vào mô hình Flagship Space được xem là một bước đi hợp lý để Everpia tiếp cận tệp khách hàng mới và nâng cao giá trị thương hiệu.

Để hiện thực hóa định hướng này, Everpia tiếp tục mối quan hệ hợp tác với Lenzing. Tập đoàn là nhà sản xuất đầu thế giới chuyên về sợi đặc biệt từ gỗ, ghi nhận doanh thu 2,66 tỷ EUR trong năm 2024. Công ty cung cấp sợi cho ngành dệt may dưới thương hiệu TENCEL™ và cho ngành vải không dệt dưới thương hiệu VEOCEL™.

Ông Ankur Shrimali - Technical Commercial Manager của Lenzing tại sự kiện

Tại Việt Nam, thương hiệu TENCEL™ của Lenzing đã hiện diện sâu rộng trong ngành thời trang thông qua việc hợp tác với nhiều thương hiệu như Coolmate, Canifa, Aristino. Việc mở rộng hợp tác sang lĩnh vực dệt may gia dụng với một đối tác quy mô lớn như Everon cho thấy tầm quan trọng chiến lược và tiềm năng tăng trưởng mà Lenzing nhìn nhận ở thị trường này.



Các sản phẩm mới của Everon sẽ tập trung sử dụng sợi TENCEL™ của Lenzing, nổi bật với hai dòng Lyocell và Modal. Theo tài liệu kỹ thuật, sợi TENCEL™ Lyocell có các đặc tính như: bề mặt sợi mềm mịn, quản lý độ ẩm hiệu quả giúp tạo ra môi trường khô thoáng, không thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Sợi được sản xuất từ bột gỗ có nguồn gốc từ các khu rừng được quản lý và chứng nhận (FSC®, PEFC™), theo quy trình khép kín, tái chế hơn 99% dung môi.

Song hành cùng việc sử dụng nguyên liệu bền vững, nền tảng cho chiến lược sản phẩm của công ty là nhà máy Everon tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch, Đồng Nai. Đây là nhà máy được công ty đưa vào vận hành với lộ trình đạt chuẩn Net-Zero vào năm 2030, đã được đầu tư các hạng mục như hệ thống điện mặt trời áp mái và hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn.