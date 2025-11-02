Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt thêm 3 đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hơn 8.000 bị hại trên cả nước

02-11-2025 - 14:20 PM | Kinh tế số

Các đối tượng này nằm trong nhóm tội phạm đã bỏ trốn về Việt Nam trước khi lực lượng Công an tỉnh Lai Châu xuất cảnh sang Campuchia triệt phá đường dây lừa đảo.

Bắt thêm 3 đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hơn 8.000 bị hại trên cả nước- Ảnh 1.

Ba đối tượng Phử, Sơ, Hiếu (từ trái qua phải) tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Lai Châu, trong quá trình mở rộng điều tra Chuyên án 0525L, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an các địa phương bắt giữ thêm 3 đối tượng trong nước liên quan đến đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoạt động xuyên quốc gia.

Ba đối tượng bị bắt gồm: Vợ chồng Giàng Seo Phử và Sùng Thị Sơ (đều sinh năm 2003, cùng trú tại xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai) và đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1994, trú tại phường Trần Phú, tỉnh Quảng Ninh).

Các đối tượng này nằm trong nhóm tội phạm đã bỏ trốn về Việt Nam trước khi lực lượng Công an tỉnh Lai Châu xuất cảnh sang Campuchia triệt phá đường dây lừa đảo tại khu vực đồi Bokor, thành phố Bokor, tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia.

Như vậy, tính đến nay, kể từ khi khởi tố vụ án ngày 4/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ tổng cộng 66 đối tượng, trong đó có 59 đối tượng bị bắt tại Campuchia và 7 đối tượng bị bắt tại Việt Nam.

Các đối tượng hoạt động với nhiều thủ đoạn như giả danh shipper, công an, quân đội, lừa đảo tình cảm, chiếm đoạt tài sản của hơn 8.000 bị hại trên cả nước, với số tiền chiếm đoạt ước tính trên 300 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

