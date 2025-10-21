Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt Trần Thị Phương và nhiều người khác

21-10-2025 - 19:38 PM | Xã hội

Trần Thị Phương và 7 người khác bị bắt giữ để điều tra về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã triệt phá một đường dây mua bán người hoạt động liên tỉnh, bắt giữ 8 đối tượng gồm:

Trần Thị Phương (sinh năm 1984), Nguyễn Văn Quốc (sinh năm 1992), Huỳnh Văn Kiệm (sinh năm 1992), Võ Bá Ý (sinh năm 1995), Ngô Bảo Hưng (sinh năm 1996), Trần Trọng Đại (sinh năm 1985) cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk; Lê Thị Mỹ Nương (sinh năm 1997), trú tại tỉnh Gia Lai và Châu Kim Trúc (sinh năm 1986), trú tại TP HCM.

Bắt Trần Thị Phương và nhiều người khác- Ảnh 1.

Lực lượng Công an làm việc với các đối tượng trong đường dây mua bán người (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Cơ quan chức năng xác định, các đối tượng này đã dụ dỗ 3 thiếu nữ (trong đó có 1 người dưới 16 tuổi và 2 người dưới 14 tuổi) đi làm nhân viên phục vụ tại các quán karaoke. 

Khi các nạn nhân không chịu tiếp khách hoặc không mang lại lợi nhuận, nhóm đối tượng đã mua bán, trao đổi các nạn nhân như món hàng giữa các cơ sở karaoke ở Đắk Lắk, Gia Lai và TP HCM, với giá từ 20 đến 30 triệu đồng/người. 

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 8 đối tượng nói trên về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi".

 

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

