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Bắt Trịnh Ngọc Hiếu SN 1995 liên quan các giao dịch nhận chuyển khoản 2,4 tỷ đồng

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Bắt Trịnh Ngọc Hiếu SN 1995 liên quan các giao dịch nhận chuyển khoản 2,4 tỷ đồng

Theo cơ quan Công an, Hiếu đưa ra thông tin gian dối về đổi tiền để hưởng chênh lệch, dụ dỗ chị Y. nhiều lần chuyển tiền tới 2,4 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Ngọc Hiếu, sinh năm 1995, trú tại thôn Phù Sa Thượng, xã Đồng Thịnh, tỉnh Ninh Bình về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận trình báo của chị N.T.Y, sinh năm 1989, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên về việc bị Trịnh Ngọc Hiếu lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỷ đồng trong khoảng thời gian từ ngày 20/12/2025 đến ngày 07/02/2026.

Quá trình điều tra xác định, Trịnh Ngọc Hiếu đã lợi dụng lòng tin của chị N.T.Y, đưa ra thông tin gian dối về việc đổi tiền "Man" (đồng Yên Nhật Bản) sang tiền Việt Nam để hưởng lợi nhuận chênh lệch, từ đó dụ dỗ chị Y. nhiều lần chuyển tiền cho mình với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hiếu không thực hiện việc đổi ngoại tệ như đã cam kết mà giữ lại trong tài khoản ngân hàng cá nhân. Để tạo lòng tin, Hiếu chuyển trả cho chị Y. hơn 1,1 tỷ đồng, đồng thời đưa ra thông tin gian dối rằng đây là khoản tiền gốc và lợi nhuận thu được từ việc đổi ngoại tệ. Số tiền còn lại, Hiếu chiếm đoạt của bị hại.

Bị can Trịnh Ngọc Hiếu tại Cơ quan điều tra

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên thông báo ai là bị hại của vụ án trên, liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên (Địa chỉ số 396 Lê Quý Đôn, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên - Điều tra viên Nguyễn Đăng Sơn, số điện thoại 0973.666.382 để được giải quyết).

Theo Công an tỉnh Hưng Yên.

Đức Huy

Việt Nam hàng ngày

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