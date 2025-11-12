Bắt Trương Ngọc Quang sinh năm 2003

Chiều 11/11, Công an xã Núi Thành, TP Đà Nẵng cho biết đã điều tra làm rõ và bắt giữ Trương Ngọc Quang (SN 2003, trú thôn Trường Thạnh, xã Đức Phú, TP Đà Nẵng) vì có hành vi trộm tài sản của một bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Trước đó, rạng sáng ngày 11/11, một bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam phát hiện bị mất 01 túi xách, bên trong chứa 9,5 triệu đồng nên đã trình báo Công an xã Núi Thành.

Trương Ngọc Quang tại công an - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Tiếp nhận tin báo, Công an xã nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành xác minh. Chỉ sau 4 giờ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Núi Thành đã xác định và bắt giữ Trương Ngọc Quang, thu hồi toàn bộ tài sản.