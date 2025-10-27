Bắt Vũ Anh Tuấn sinh năm 1995 và vợ

Ngày 26/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính quán bar "NEW 1985" tại phường Hòa Bình.

Tại thời điểm kiểm tra, xác định trong quán có 59 người đang có mặt, tham gia hoạt động vui chơi. Qua test nhanh phát hiện 10 đối tượng dương tính với các chất ma túy.

Các đối tượng bị phát hiện dương tính với chất ma tuý (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Căn cứ kết quả xác minh ban đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm:

Vũ Anh Tuấn, sinh năm 1995, trú tại xã Yên Sơn; Bùi Thanh Vân, sinh năm 2002 (vợ của Vũ Anh Tuấn); Phạm Ngọc Trác, sinh năm 2002 và Nguyễn Huy Thục, sinh năm 2000, cùng trú tại phường Tân Hòa.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các cơ sở kinh doanh dịch vụ bar, karaoke cần tăng cường quản lý hoạt động, không để các đối tượng lợi dụng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.