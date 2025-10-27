Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt Vũ Anh Tuấn sinh năm 1995 và vợ

27-10-2025 - 14:59 PM | Xã hội

Sau khi "đột kích" một quán bar trong đêm, cảnh phát phát hiện nhiều đối tượng dương tính với các chất ma túy.

Ngày 26/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính quán bar "NEW 1985" tại phường Hòa Bình.

Tại thời điểm kiểm tra, xác định trong quán có 59 người đang có mặt, tham gia hoạt động vui chơi. Qua test nhanh phát hiện 10 đối tượng dương tính với các chất ma túy.

Bắt Vũ Anh Tuấn sinh năm 1995 và vợ- Ảnh 1.

Các đối tượng bị phát hiện dương tính với chất ma tuý (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Căn cứ kết quả xác minh ban đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm:

Vũ Anh Tuấn, sinh năm 1995, trú tại xã Yên Sơn; Bùi Thanh Vân, sinh năm 2002 (vợ của Vũ Anh Tuấn); Phạm Ngọc Trác, sinh năm 2002 và Nguyễn Huy Thục, sinh năm 2000, cùng trú tại phường Tân Hòa.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các cơ sở kinh doanh dịch vụ bar, karaoke cần tăng cường quản lý hoạt động, không để các đối tượng lợi dụng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

Từ Khóa:
Bắt Vũ Anh Tuấn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Truy nã đặc biệt Chủ tịch Tổng Công ty Cây xanh Công Minh

Truy nã đặc biệt Chủ tịch Tổng Công ty Cây xanh Công Minh Nổi bật

Bắt Đinh Tuấn Cường sinh năm 1995

Bắt Đinh Tuấn Cường sinh năm 1995 Nổi bật

Vụ truy nã Chủ tịch Tổng Công ty Cây xanh Công Minh: Hé lộ thủ đoạn để trúng hàng trăm gói thầu

Vụ truy nã Chủ tịch Tổng Công ty Cây xanh Công Minh: Hé lộ thủ đoạn để trúng hàng trăm gói thầu

14:34 , 27/10/2025
Bắt khẩn cấp Phạm Hoàng Nhất Thống

Bắt khẩn cấp Phạm Hoàng Nhất Thống

14:14 , 27/10/2025
Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng

13:56 , 27/10/2025
Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế

13:39 , 27/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên