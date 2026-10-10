Batman Ben Affleck am hiểu AI đến khó tin: Biết lập trình Python, thành lập startup AI được Netflix mua lại

Ben Affleck, tài tử từng hóa thân thành Batman trên màn ảnh, đang khiến nhiều người bất ngờ khi thể hiện kiến thức sâu về trí tuệ nhân tạo (AI). Không chỉ biết lập trình Python, nam diễn viên còn thành lập InterPositive, một startup phát triển công nghệ AI cho ngành điện ảnh, trước khi công ty được Netflix mua lại trong năm nay.

Trong cuộc phỏng vấn với GQ, Ben Affleck cho biết ông có thể viết code ở mức tương đối bằng Python. Ông cũng giải thích về mạng nơ-ron tích chập, Transformer, tensor và kỹ thuật phát hiện biên, những khái niệm thường xuất hiện trong các cuộc thảo luận chuyên sâu về AI.

Nam tài tử Ben Affleck.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, kiến thức công nghệ của ông Affleck không chỉ thể hiện qua một cuộc phỏng vấn. Năm 2022, ông thành lập InterPositive, startup gồm 16 người chuyên phát triển các công cụ AI dựa trên dữ liệu hình ảnh độc quyền trong quá trình sản xuất phim. Công ty hướng đến việc ứng dụng công nghệ vào quy trình làm phim nhưng vẫn giữ quyền kiểm soát sáng tạo trong tay các nghệ sĩ.

Netflix đã mua lại InterPositive trong năm nay. Thương vụ được đưa tin có giá 587 triệu USD, song ông Affleck khẳng định con số này không chính xác. Dù giá trị thực chưa được làm rõ, việc một diễn viên Hollywood xây dựng doanh nghiệp công nghệ AI rồi bán lại cho một trong những nền tảng phát trực tuyến lớn nhất thế giới vẫn là điểm đáng chú ý trong sự nghiệp của ông.

Mối quan tâm của Ben Affleck với công nghệ bắt nguồn từ lâu. Ông cho biết mình yêu thích máy tính từ khi còn trẻ và ngày càng quan tâm hơn khi ngành điện ảnh chuyển từ phim nhựa sang kỹ thuật số. Theo ông Affleck, quy trình xử lý hiệu ứng hình ảnh đã sử dụng công nghệ học máy trong nhiều năm, vì vậy AI không hoàn toàn xa lạ với hoạt động sản xuất phim.

Kinh nghiệm đó cũng định hình quan điểm của ông về tương lai Hollywood. Trong khi một bộ phận lo AI sẽ thay thế diễn viên, biên kịch và biên tập viên, những người khác tin công nghệ này có thể giúp làm phim với chi phí thấp hơn, tăng số lượng tác phẩm và mở rộng cơ hội cho nhiều nhà sáng tạo. Ông Affleck nghiêng về quan điểm thứ hai, cho rằng AI sẽ bổ trợ cho ngành điện ảnh thay vì thay thế con người theo cách có thể làm đảo lộn toàn bộ hoạt động của ngành.

Ông từng đưa ra lập luận tương tự tại một hội nghị của CNBC vào tháng 11/2024. Theo ông Affleck, AI có thể học cách bắt chước những kỹ thuật đã tồn tại, nhưng điều đó không đồng nghĩa với khả năng tạo ra nghệ thuật. Ông phân biệt kỹ năng của người thợ, vốn có thể được học qua quan sát và thực hành, với năng lực nghệ thuật đòi hỏi gu thẩm mỹ và khả năng nhận biết khi nào nên dừng lại.

Mới đây, startup AI của diễn viên này còn được bán cho Netflix, dù mức giá không được tiết lộ

Đây cũng là một trong những giới hạn mà ông Affleck cho rằng AI khó vượt qua. Máy móc có thể tạo ra sản phẩm dựa trên những gì đã học, nhưng việc đánh giá sản phẩm ấy đã đủ tốt hay chưa lại là câu chuyện khác.

Đến tháng 1 năm nay, trong chương trình podcast The Joe Rogan Experience, nam diễn viên tiếp tục bày tỏ hoài nghi về những dự báo cho rằng AI sẽ sớm khiến con người mất việc hàng loạt. Ông cho rằng một phần nỗi lo này xuất phát từ những người muốn biện minh cho mức định giá của các công ty công nghệ và những khoản chi khổng lồ dành cho trung tâm dữ liệu. Michael Burry, nhà đầu tư nổi tiếng với câu chuyện được tái hiện trong The Big Short, sau đó cũng lên tiếng đồng tình với một số nhận xét của Affleck.

Dù tin AI có thể hỗ trợ hoạt động sản xuất, ông Affleck không cho rằng công nghệ này sẽ sớm nắm quyền kiểm soát Hollywood. Ông lập luận rằng các dự án ứng dụng AI vẫn có thể cần số lượng nhân sự tương đương, thậm chí nhiều hơn, thay vì tất yếu dẫn đến việc cắt giảm lao động.

Sự bất ngờ của công chúng trước hiểu biết công nghệ của Affleck dường như cũng phản ánh cách họ nhìn nhận nam diễn viên. Ông kể với GQ rằng sau khi chiến thắng chương trình Who Wants to Be a Millionaire, nhiều người nhắn tin với thái độ ngạc nhiên, như thể họ không nghĩ ông có thể làm được điều đó.

Từ Batman trên màn ảnh đến nhà sáng lập startup AI, Affleck đang cho thấy một hình ảnh khác với những gì công chúng thường hình dung về một ngôi sao điện ảnh. Ông không chỉ tham gia vào cuộc chuyển đổi công nghệ của Hollywood bằng một doanh nghiệp riêng, mà còn đặt câu hỏi về giới hạn của AI: công nghệ có thể bắt chước kỹ thuật và tạo ra sản phẩm, nhưng liệu có thể thay thế khả năng phán đoán và gu thẩm mỹ của con người hay không?