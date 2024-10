Bầu cử Mỹ: Tỷ lệ ủng hộ mới nhất giữa hai ứng cử viên Tổng thống Donald Trump và Kamala Harris

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến Ngày bầu cử 5/11, cuộc đua giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đang diễn ra vô cùng căng thẳng. Theo cuộc thăm dò gần đây nhất do CNN thực hiện, cả hai ứng cử viên đều đạt tỷ lệ ủng hộ ngang bằng nhau ở mức 47%, cho thấy một cuộc cạnh tranh sít sao và khốc liệt.

Kết quả thăm dò của CNN cho thấy, tỷ lệ ủng hộ giữa hai ứng cử viên gần như không thay đổi trong suốt chiến dịch. Trước đó vào tháng 9 vừa qua, bà Harris được 48% cử tri tiềm năng ủng hộ, trong khi ông Trump ở mức 47%.

Cuộc thăm dò mới nhất cũng chỉ ra rằng phần lớn cử tri (85%) đã xác định ứng cử viên mà họ sẽ ủng hộ từ đầu chiến dịch và chỉ có 15% cử tri thay đổi quyết định trong quá trình diễn ra. Điều này cho thấy sự ổn định trong lựa chọn của các cử tri Mỹ, khi chỉ còn 2% vẫn chưa đưa ra quyết định và 9% cho biết có thể thay đổi lựa chọn trước khi bỏ phiếu.

Trong bối cảnh tranh cử, bà Harris dường như đã có được lợi thế về số lượng phiếu bầu sớm. Cuộc thăm dò CNN chỉ ra rằng, trong số các cử tri đã bỏ phiếu, 61% chọn bà Harris, trong khi chỉ có 36% ủng hộ ông Trump. Tuy nhiên, trong số những cử tri chưa bỏ phiếu, ông Trump đang dẫn trước với 50% so với 44% của bà Harris.

Quan điểm của cử tri đã đăng ký về cả bà Harris (41% ủng hộ và 52% không ủng hộ) và ông Trump (41% ủng hộ và 54% không ủng hộ) đều cho thấy sự tiêu cực. Đánh giá về ông Trump gần như giống hệt so với tháng 9, trong khi đánh giá về bà Harris đã trở nên tiêu cực hơn một chút (giảm 4 điểm phần trăm về mức độ ủng hộ).

Mối quan hệ giữa hai ứng cử viên về các vấn đề hàng đầu vẫn giữ nguyên khoảng cách như tháng trước. Ông Trump duy trì lợi thế trong việc xử lý nền kinh tế (50% nói họ tin tưởng ông Trump hơn, so với chỉ có 37% tin tưởng bà Harris) và nhập cư (50% của ông Trump so với chỉ có 34% của bà Harris), và một lợi thế mong manh hơn trong việc xử lý chính sách đối ngoại (48% của ông Trump so với chỉ có 38% của bà Harris).

Ngược lại, bà Harris giữ lợi thế lớn trong việc xử lý vấn đề phá thai và quyền sinh sản (52% cho bà Harris so với chỉ có 31% cho ông Trump) và một lợi thế nhỏ hơn trong việc bảo vệ nền dân chủ (45% ủng hộ bà Harris so với chỉ có 41% ủng hộ ông Trump).